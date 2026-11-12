به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین وحید خراسانی، از مراجع عظام تقلید، در یکی از بیمارستان‌های شهر قم و در بخش مراقبت های ویژه بستری شده است.



روزهای گذشته نیز این مرجع تقلید پس از بستری چند روزه در یکی از بیمارستان‌های تهران ترخیص و به قم بازگشته بود.