به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حسین وحید خراسانی، از مراجع عظام تقلید، در یکی از بیمارستانهای شهر قم و در بخش مراقبت های ویژه بستری شده است.
روزهای گذشته نیز این مرجع تقلید پس از بستری چند روزه در یکی از بیمارستانهای تهران ترخیص و به قم بازگشته بود.
قم- آیت الله وحید خراسانی از مراجع عظام تقلید در یکی از بیمارستانهای قم بستری و تحت مراقبت های پزشکی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حسین وحید خراسانی، از مراجع عظام تقلید، در یکی از بیمارستانهای شهر قم و در بخش مراقبت های ویژه بستری شده است.
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