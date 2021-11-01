بیش از ۵۰ درصد کرمانشاهیان در برابر کرونا کامل واکسینه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا مرادی در آئین اهدا ۲۳۶ قلم تجهیزات پزشکی، پیشگیری و درمانی به ارزش هفت میلیارد ریال توسط خیرین سلامت به دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه اظهار کرد: یکی از راه‌های ارتقا سلامت عمومی جامعه افزایش مشارکت‌های مردمی و خیرین به در حوزه سلامت است و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه همواره قدردان کمک‌های خیرین سلامت استان بوده است.

وی با اشاره به اینکه مردم، دانشگاه علوم پزشکی و سازمان‌های مردم نهاد سه ضلع سلامت جامعه هستند، افزود: در ارکان شکل‌گیری سلامت آحاد جامعه همکاری مردم با مسئولین بسیار مهم بوده و اگر همکاری مردم صورت نگیرد برنامه‌ریزی‌ها ناقص خواهد بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: نمونه بارز همکاری مردم با مسئولین را می‌توان در مورد شیوع ویروس کرونا مشاهده کرد که مردم در رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و واکسیناسیون کرونا همکاری مطلوبی با کادر درمان داشته‌اند.

مرادی بیان کرد: زلزله سال ۹۶ سرپل ذهاب خسارات زیادی به حوزه درمان استان کرمانشاه وارد کرد اما با انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری با خیرین سلامت به ارزش ۱۳۰ میلیارد تومان ساخت خانه‌های بهداشت و تجهیز مراکز درمانی انجام گرفت که بسیاری از آنها راه اندازی شده و در حال خدمت رسانی به مردم هستند.

وی خاطر نشان کرد: در چهار سال گذشته با برگزاری جلسات هم اندیشی سعی شده فرهنگ کمک خیرین به حوزه بهداشت و درمان حفظ و تقویت شود زیرا هیچگاه نیاز جامعه به سلامت پایانی نخواهد داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به وضعیت واکسیناسیون کرونا در استان کرمانشاه، گفت: بیش از ۵۰ درصد جمعیت استان کرمانشاه ۲ دز واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند و تقاضا داریم افراد به موقع برای تزریق نوبت دوم به مراکز بهداشتی مراجعه کنند.

مرادی افزود: موج پنجم ویروس کرونا به دلیل کاهش رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و برگزاری مراسم شادی و عزا و تجمع افراد در مکان‌های شلوغ در کرمانشاه پایان نیافته و نیازمند همکاری مردم برای کنترل بیماری کرونا هستیم.

وی تاکید کرد: تا زمانی که ۷۵ الی ۸۰ درصد جامعه به صورت کامل واکسینه نشوند رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی الزامی است و واکسیناسیون موارد ابتلاء آحاد به کرونا و مرگ و میر را کاهش خواهد داد.