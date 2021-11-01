اعتبارات مدیریت بحران در جای خود هزینه شود/ شرعا مسئولیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (دوشنبه، ۱۰ آبان ماه) در نشست پیگیری اقدامات صورت گرفته در مناطق زلزله زده استان های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی و کرمان، گفت: کمیسیون های عمران، کشاورزی و امور داخلی کشور و شوراها ماموریت‌های خود را در مناطق زلزله زده پیگیری می‌کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلات مناطق زلزله‌زده زرند کرمان را پیگیری کرده‌ام، گفت: این مناطق زلزله‌زده از نظر شرایط اقتصادی و محرومیت به گونه‌ای هستند که نباید محدودیتی در امدادرسانی به آن‌ها دیده شود و باید این طور تصور کنیم که مردمی که آنجا آسیب دیده‌اند، خانواده ما هستند و تمامی دستگاه‌ها باید با این نگرش مسائل را پیگیری کنند.

رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه علیرغم اینکه حوزه آسیب‌ها برابر است اما هیچ مسئولی به مناطق زلزله زده استان خراسان شمالی سفر نکرد و این موضوع باعث اعتراض مردم نسبت به نمایندگان آن‌ها شد، ادامه داد: تنها کسی که به مناطق زلزله زده خراسان شمالی رفت رئیس بنیاد مسکن بود، بعد از حضور وی روند اقدامات تغییر کرد، لذا حضور مسئولان اثرگذار است و افکار عمومی به این مسئله توجه می کند.

قالیباف همچنین با بیان این که در مناطق محرومی همچون بافت و اندیکا و محروم‌ترین نقاط زاگرس زلزله رخ داده است تاکید کرد: باید تامین اعتبارات مربوط به این مسئله با جدیت از سوی رؤسای کمیسیون‌های عمران و کشاورزی پیگیری شود.

قالیباف با تاکید بر اینکه همه باید ملزم به رعایت قانون شوند که بخشی از آن رعایت مقررات مالی است، عنوان کرد: بودجه قابل توجهی در حوزه بحران داریم، یعنی در جایی که مردم در عذاب هستند، لذا اعتبارات باید به جا و درست هزینه شوند، همه باید اخلاقا و شرعا متعهد شویم تا اعتبارات حوزه مدیریت بحران در جای خود هزینه شود.