دانش آموزان پرچم تحول را برای ساختن نسل آینده به دست بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری، ظهر دوشنبه در جمع دانش آموزان دختر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان یزد به مناسبت سالروز ایجاد این اتحادیه با اشاره به اهمیت بالای دوران دانش آموزی، به بیان اقدامات انجام شده در راستای ایجاد مدارس ایثارگری پرداخت و اظهار داشت: یزد در آن دوران همواره پیشتاز بود و شرایطی فراهم کردیم تا رزمندگان دانش آموز بتوانند در زمان بازگشت از جبهه‌ها به درس و تحصیل خود بپردازند.

وی همچنین به تشریح سه واقعه رخ داده در ۱۳ آبان سال‌های ۴۳، ۵۷ و ۵۸ افزود: در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ بیش از ۵۰۰ دانش آموز دختر مدارس خود را تعطیل کردند تا صدای اعتراض خود را به گوش همگان برسانند.

ناصری در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: باید برای رسیدن به آنچه که دغدغه‌های شما دانش آموزان است، تلاش کنید و این موارد را از مسئولان آموزش و پرورش مطالبه کنید و تلاش کنید آن بخش از این دغدغه‌ها که مربوط به شماست را با تقویت روحیه و بنیه علمی و اخلاقی و دینی محقق کنید.

امام جمعه یزد ادامه داد: دانش آموزان باید اطلاعات دینی و علمی خود را بالا ببرند و تلاش کنید هر کدام معلم هزاران نفر باشید زیرا توطئه ای که دنیای استکبار برای تحقق اهداف خود در نظر دارد، با هوشیاری و درایت و تقویت روحیه دینی خنثی می شود.

ناصری اظهار داشت: روحیه استکباری، روحیه ای است که در صدد است خود را تحمیل کند و نمی تواند رشد دیگران را به ویژه در اسلام و مذاهب اسلامی ببیند.

وی عنوان کرد: غربی‌ها و استکبار جهانی برنامه ریزی کرده اند تا همه کار و برنامه های خود را روی نوجوانان و دانش آموزان متمرکز کنند و متاسفانه همین نقطه، نقطه غفلت در کشور ماست.

امام جمعه یزد ادامه داد: اینها در سیستم آموزشی، سه مولفه مهم تعقل، تفکر و تدین را حذف کردند زیرا می دانند فردی که از کودکی با تعالیم اسلامی آشنا باشد و پایگاه و پشت و پناه دینی داشته باشد، زیر بار او و روحیه استکباری او نمی رود.

ناصری با بیان اینکه کسی که تدین دارد، متکی به خداست و در همه امور، تعهد به سراغش می آید، افزود: چنین فردی سراغ پوچی‌ها نمی رود و نسبت به خدا و بندگان خدا تعهد پیدا می کند و صفات خوب انسانی در او بروز می کند که این روحیات سبب پیشرفت و تعالی انسان می شود بابراین غربی‌ها از ۱۰۰ سال پیش این مولفه مهم را از آموزش‌ها در مدارس حذف کردند.

وی ادامه داد: تفکر نیز دیگر مولفه گرفته شده از سیستم آموزشی ماست به نحوی که دانش آموزان در مدرسه ۱۲ سال درس می خوانند، ساعتها مطالعه می کنند، سالها درگیر کنکور هستند اما کمتر دانش آموزی است که یک ساعت در روز تفکر کند و با قدرت تفکر خود، به رشد و تعالی برسد.

ناصری عنوان کرد: با تحولاتی که طی چند سال اخیر اتفاق افتاده، در برخی رشته‌ها از جمله صنایع دفاعی و انرژی هسته ای رشد کرده ایم اما در بسیاری از صنایع، هنوز درگیر و معطل ماشین آلات ساده یا حتی قطعات آن هستیم در حالی که این ماشین آلات امروز اغلب توسط چینی ها ساخته می شود و یقین داریم که استعداد جوانان ایرانی بیشتر از چینی‌هاست.

وی، تعقل را نیز مولفه ای بسیار مهم دانست و گفت: کسی که از قدرت تعقل بهره مند باشد، قدرت تشخیص حق و باطل را دارد بنابراین به دنبال شبهه افکنی‌ها نمی رود و می تواند بین عقاید و افکار معاندان و دلسوزان تفاوت قائل شود.

ناصری ادامه داد: در کشور ما افراد بسیاری هستند که شایسته الگوگیری در همه زمانها هستند از جمله شهدا اما متاسفانه از آنجا که قدرت تعقل در بسیاری از افراد رشد نکرده، به سراغ الگوهایی نظیر برخی خوانندگان معلوم الحال می روند.

وی تاکید کرد: اگر تعقل، تفکر و تدین وارد آموزش‌های ما شود و آموزش‌ها بر اساس این سه محور متحول شود، در همه حوزه های علمی، صنعتی و ... رشد خواهیم کرد.

امام جمعه یزد خطاب به دانش آموزان بیان کرد: خودتان را بسازید، پرچم را به دست بگیرید و نسل آینده را شما تربیت کنید و بدانید که برخی افراد قرار نیست برای شما کاری انجام دهند بلکه شما باید امروز خود را در همه زمینه های دینی و اخلاقی و علمی تقویت کنید تا آینده و نسل آینده را بسازید.

رئیس اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان یزد نیز در این نشست به اشاره به پیشینه شکل گیری این انجمن در کشور و استان یزد اظهار داشت: بنا به فرموده رهبری، این تشکل تشکلی امین در آموزش و پرورش است.

حسین میرشریف عنوان کرد: از سال ۵۸ که این انجمن تاسیس شد، زیر پرچم ولایتمداری خود حرکت کرده و امروز بعد از ۴۰ سال، فعالیت های بسیار خوبی با محوریت دانش آموزان به انجام رسانده است.

در این دیدار، چند تن از دانش آموزان به بیان مسائل و دغدغه های خود پرداختند.