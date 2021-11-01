پیروزی رعد پدافند و فولادین ذوب آمل برابر حریفان

به گزارش خبرگزاری مهر، دور رفت لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاههای کشور با حضور تیمهای فولادین ذوب آمل، رعد پدافند ارتش، شهدای امین آباد ری و شهرداری مسجد سلیمان برگزار میشود.
بر این اساس نتایج سه دیدار از در گروه الف به شرح زیر مشخص شد:
رعد پدافند ارتش ۹- شهرداری مسجد سلیمان ۱
فولادین ذوب آمل ۹- شهدای امین آباد ری ۱
رعد پدافند ارتش ۷- شهدای امین آباد ری ۳
نتایج انفرادی این مسابقات به شرح زیر است:
شهرداری مسجد سلیمان ۱ – رعد پدافند ارتش ۹ (اسامی تیم مسجد سلیمان در ابتدا آمده است):
۵۵ کیلوگرم: محمد حسین وند، برنده ۵- مهرگان جهانگیری ۲
۶۰ کیلوگرم: آرش سلیمانی صفر- امیرمحمد یارمحمدزهی، برنده ۸
۶۳ کیلوگرم: امیر عالیوند صفر- آرمین محب ثابت، برنده ۹
۶۷ کیلوگرم: پیمان رضایی ۳- مصطفی کایدخورده، برنده ۱۵
۷۲ کیلوگرم: مهزیار عباسی صفر – محمد الیاسی، برنده ۸
۷۷ کیلوگرم: علیرضا ارزانی ۱- سجاد فرج پور، برنده ۹
۸۲ کیلوگرم: اسماعیل شهنی صفر – پرهام قنبری، برنده ۸
۸۷ کیلوگرم: حامد سلیمانی ۲- محمدحسین پنجی پور، برنده ۱۰
۹۷ کیلوگرم: سجاد علیدوستی صفر- نوید پارسایی، برنده ۴ (ضربه فنی)
۱۳۰ کیلوگرم: سعید حسین پور صفر- علیرضا حسنوند ۸
فولادین ذوب آمل ۹- شهدای امین آباد ری ۱
۵۵ کیلوگرم: رضا خدری، برنده ۶- علی حاجیوند ۲
۶۰ کیلوگرم: پویا ناصرپور، برنده ۹- محمد حاجیوند صفر
۶۳ کیلوگرم: سامان عبدولی، برنده ۸- فرید سیرتی صفر
۶۷ کیلوگرم: حسین اسدی، برنده ۹- نیما اسماعیلی ۱
۷۲ کیلوگرم: علی ارسلان، برنده ۱۰- برهان بهرام زاده، برنده ۲
۷۷ کیلوگرم: علی اسکو ۶- علی نوروزی، برنده ۱۲
۸۲ کیلوگرم: رسول گرمسیری، برنده ۹- علیرضا زالی صفر
۸۷ کیلوگرم: علی امامی، برنده ۱۰- ایوب رشیدی ۳
۹۷ کیلوگرم: مهدی فلاح، برنده ۳- محمد نصرتی ۱
۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی، برنده ۶- مصطفی آقایی فر صفر
شهدای امین آباد ری ۳ – رعد پدافند ارتش ۷ (اسامی تیم ری در ابتدا آمده است):
۵۵ کیلوگرم: علی حاجیوند، برنده ۸- کیانوش ولی زاده صفر
۶۰ کیلوگرم: مصطفی بابایی صفر- امیر محمد یارمحمدزهی، برنده ۹
۶۳ کیلوگرم: عرفان فردی صفر- آرمین محب ثابت، برنده ۱۲ (ضربه فنی)
۶۷ کیلوگرم: نیما اسماعیلی، برنده ۴- محمد عزیزی صفر
۷۲ کیلوگرم: سید مرصاد میریحیی پور ۳- میلاد ندائی، برنده ۵
۷۷ کیلوگرم: امید زالی ۷- علیرضا ارقش، برنده ۸
۸۲ کیلوگرم: مهدی گودرزی ۷- محمد امین نامجو، برنده ۱۱
۸۷ کیلوگرم: ایوب رشیدی ۲- بهزاد نقیب، برنده ۶
۹۷ کیلوگرم: محمد نصرتی، برنده ۳- میثم ترکمان ۳
۱۳۰ کیلوگرم: هادی قربانی ۲- شادمان عظیمی، ۳
سه دیدار دیگر نیز عصر امروز برگزار میشود.
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