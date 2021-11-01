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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۴:۴۵

لیگ برتر کشتی فرنگی؛

پیروزی رعد پدافند و فولادین ذوب آمل برابر حریفان

پیروزی رعد پدافند و فولادین ذوب آمل برابر حریفان

دور رفت لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور در گروه الف از امروز (دوشنبه) در شهر آمل مازندران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دور رفت لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور با حضور تیم‌های فولادین ذوب آمل، رعد پدافند ارتش، شهدای امین آباد ری و شهرداری مسجد سلیمان برگزار می‌شود.

بر این اساس نتایج سه دیدار از در گروه الف به شرح زیر مشخص شد:

رعد پدافند ارتش ۹- شهرداری مسجد سلیمان ۱
فولادین ذوب آمل ۹- شهدای امین آباد ری ۱
رعد پدافند ارتش ۷- شهدای امین آباد ری ۳

نتایج انفرادی این مسابقات به شرح زیر است:

شهرداری مسجد سلیمان ۱ – رعد پدافند ارتش ۹ (اسامی تیم مسجد سلیمان در ابتدا آمده است):
۵۵ کیلوگرم: محمد حسین وند، برنده ۵- مهرگان جهانگیری ۲
۶۰ کیلوگرم: آرش سلیمانی صفر- امیرمحمد یارمحمدزهی، برنده ۸
۶۳ کیلوگرم: امیر عالیوند صفر- آرمین محب ثابت، برنده ۹
۶۷ کیلوگرم: پیمان رضایی ۳- مصطفی کایدخورده، برنده ۱۵
۷۲ کیلوگرم: مهزیار عباسی صفر – محمد الیاسی، برنده ۸
۷۷ کیلوگرم: علیرضا ارزانی ۱- سجاد فرج پور، برنده ۹
۸۲ کیلوگرم: اسماعیل شهنی صفر – پرهام قنبری، برنده ۸
۸۷ کیلوگرم: حامد سلیمانی ۲- محمدحسین پنجی پور، برنده ۱۰
۹۷ کیلوگرم: سجاد علیدوستی صفر- نوید پارسایی، برنده ۴ (ضربه فنی)
۱۳۰ کیلوگرم: سعید حسین پور صفر- علیرضا حسنوند ۸

فولادین ذوب آمل ۹- شهدای امین آباد ری ۱
۵۵ کیلوگرم: رضا خدری، برنده ۶- علی حاجیوند ۲
۶۰ کیلوگرم: پویا ناصرپور، برنده ۹- محمد حاجیوند صفر
۶۳ کیلوگرم: سامان عبدولی، برنده ۸- فرید سیرتی صفر
۶۷ کیلوگرم: حسین اسدی، برنده ۹- نیما اسماعیلی ۱
۷۲ کیلوگرم: علی ارسلان، برنده ۱۰- برهان بهرام زاده، برنده ۲
۷۷ کیلوگرم: علی اسکو ۶- علی نوروزی، برنده ۱۲
۸۲ کیلوگرم: رسول گرمسیری، برنده ۹- علیرضا زالی صفر
۸۷ کیلوگرم: علی امامی، برنده ۱۰- ایوب رشیدی ۳
۹۷ کیلوگرم: مهدی فلاح، برنده ۳- محمد نصرتی ۱
۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی، برنده ۶- مصطفی آقایی فر صفر

شهدای امین آباد ری ۳ – رعد پدافند ارتش ۷ (اسامی تیم ری در ابتدا آمده است):
۵۵ کیلوگرم: علی حاجیوند، برنده ۸- کیانوش ولی زاده صفر
۶۰ کیلوگرم: مصطفی بابایی صفر- امیر محمد یارمحمدزهی، برنده ۹
۶۳ کیلوگرم: عرفان فردی صفر- آرمین محب ثابت، برنده ۱۲ (ضربه فنی)
۶۷ کیلوگرم: نیما اسماعیلی، برنده ۴- محمد عزیزی صفر
۷۲ کیلوگرم: سید مرصاد میریحیی پور ۳- میلاد ندائی، برنده ۵
۷۷ کیلوگرم: امید زالی ۷- علیرضا ارقش، برنده ۸
۸۲ کیلوگرم: مهدی گودرزی ۷- محمد امین نامجو، برنده ۱۱
۸۷ کیلوگرم: ایوب رشیدی ۲- بهزاد نقیب، برنده ۶
۹۷ کیلوگرم: محمد نصرتی، برنده ۳- میثم ترکمان ۳
۱۳۰ کیلوگرم: هادی قربانی ۲- شادمان عظیمی، ۳

سه دیدار دیگر نیز عصر امروز برگزار می‌شود.

کد مطلب 5341261

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