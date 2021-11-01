پیروزی رعد پدافند و فولادین ذوب آمل برابر حریفان

به گزارش خبرگزاری مهر، دور رفت لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور با حضور تیم‌های فولادین ذوب آمل، رعد پدافند ارتش، شهدای امین آباد ری و شهرداری مسجد سلیمان برگزار می‌شود.

بر این اساس نتایج سه دیدار از در گروه الف به شرح زیر مشخص شد:

رعد پدافند ارتش ۹- شهرداری مسجد سلیمان ۱

فولادین ذوب آمل ۹- شهدای امین آباد ری ۱

رعد پدافند ارتش ۷- شهدای امین آباد ری ۳

نتایج انفرادی این مسابقات به شرح زیر است:

شهرداری مسجد سلیمان ۱ – رعد پدافند ارتش ۹ (اسامی تیم مسجد سلیمان در ابتدا آمده است):

۵۵ کیلوگرم: محمد حسین وند، برنده ۵- مهرگان جهانگیری ۲

۶۰ کیلوگرم: آرش سلیمانی صفر- امیرمحمد یارمحمدزهی، برنده ۸

۶۳ کیلوگرم: امیر عالیوند صفر- آرمین محب ثابت، برنده ۹

۶۷ کیلوگرم: پیمان رضایی ۳- مصطفی کایدخورده، برنده ۱۵

۷۲ کیلوگرم: مهزیار عباسی صفر – محمد الیاسی، برنده ۸

۷۷ کیلوگرم: علیرضا ارزانی ۱- سجاد فرج پور، برنده ۹

۸۲ کیلوگرم: اسماعیل شهنی صفر – پرهام قنبری، برنده ۸

۸۷ کیلوگرم: حامد سلیمانی ۲- محمدحسین پنجی پور، برنده ۱۰

۹۷ کیلوگرم: سجاد علیدوستی صفر- نوید پارسایی، برنده ۴ (ضربه فنی)

۱۳۰ کیلوگرم: سعید حسین پور صفر- علیرضا حسنوند ۸

فولادین ذوب آمل ۹- شهدای امین آباد ری ۱

۵۵ کیلوگرم: رضا خدری، برنده ۶- علی حاجیوند ۲

۶۰ کیلوگرم: پویا ناصرپور، برنده ۹- محمد حاجیوند صفر

۶۳ کیلوگرم: سامان عبدولی، برنده ۸- فرید سیرتی صفر

۶۷ کیلوگرم: حسین اسدی، برنده ۹- نیما اسماعیلی ۱

۷۲ کیلوگرم: علی ارسلان، برنده ۱۰- برهان بهرام زاده، برنده ۲

۷۷ کیلوگرم: علی اسکو ۶- علی نوروزی، برنده ۱۲

۸۲ کیلوگرم: رسول گرمسیری، برنده ۹- علیرضا زالی صفر

۸۷ کیلوگرم: علی امامی، برنده ۱۰- ایوب رشیدی ۳

۹۷ کیلوگرم: مهدی فلاح، برنده ۳- محمد نصرتی ۱

۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی، برنده ۶- مصطفی آقایی فر صفر

شهدای امین آباد ری ۳ – رعد پدافند ارتش ۷ (اسامی تیم ری در ابتدا آمده است):

۵۵ کیلوگرم: علی حاجیوند، برنده ۸- کیانوش ولی زاده صفر

۶۰ کیلوگرم: مصطفی بابایی صفر- امیر محمد یارمحمدزهی، برنده ۹

۶۳ کیلوگرم: عرفان فردی صفر- آرمین محب ثابت، برنده ۱۲ (ضربه فنی)

۶۷ کیلوگرم: نیما اسماعیلی، برنده ۴- محمد عزیزی صفر

۷۲ کیلوگرم: سید مرصاد میریحیی پور ۳- میلاد ندائی، برنده ۵

۷۷ کیلوگرم: امید زالی ۷- علیرضا ارقش، برنده ۸

۸۲ کیلوگرم: مهدی گودرزی ۷- محمد امین نامجو، برنده ۱۱

۸۷ کیلوگرم: ایوب رشیدی ۲- بهزاد نقیب، برنده ۶

۹۷ کیلوگرم: محمد نصرتی، برنده ۳- میثم ترکمان ۳

۱۳۰ کیلوگرم: هادی قربانی ۲- شادمان عظیمی، ۳

سه دیدار دیگر نیز عصر امروز برگزار می‌شود.