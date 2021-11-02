به گزارش خبرگزاری مهر، در گروه ب لیگ برتر کشتی فرنگی ۴ تیم شهدای مدافع حرم قم، دانشگاه آزاد اسلامی، باشگاه سید بابل و خراسان جنوبی حضور دارند و از ۶ دیدار امروز تاکنون سه دیدار برگزار شده که نتایج آن به شرح زیر است:

باشگاه سید بابل ۸- شهدای مدافع حرم قم ۲

دانشگاه آزاد اسلامی ۷- باشگاه سید بابل ۳

دانشگاه آزاد اسلامی ۷- خراسان جنوبی ۳



نتایج انفرادی این دیدارها به شرح زیر است:



خراسان جنوبی ۳- دانشگاه آزاد اسلامی ۷ (اسامی تیم خراسان جنوبی در ابتدا آمده است):

۵۵ کیلوگرم: طارق غبیشاوی، برنده ۱۰- احمدرضا ناصرپور ۶

۶۰ کیلوگرم: احمد ادریس صفر- حسین جاوید، برنده ۱۱

۶۳ کیلوگرم: پوریا فرهادی صفر- حسین عباسی، برنده ۶ (ضربه فنی)

۶۷ کیلوگرم: مهرشاد عباسی صفر- سعید ارجمند، برنده ۱۰

۷۲ کیلوگرم: مهدی زرین ۵- سعید شاهرخی، برنده ۶

۷۷ کیلوگرم: پیمان جلیلیان، برنده ۸- طاهر رهبر ۱

۸۲ کیلوگرم: احمد صلح دوست ۱- مهدی محمدزاده، برنده ۴

۸۷ کیلوگرم: علیرضا غفاری صفر- حمید بادکان، برنده ۹

۹۷ کیلوگرم: علیرضا اکبری، برنده – آرشام بهرام زاده (کشتی نگرفت)

۱۳۰ کیلوگرم: مهدی قدرتی صفر- امید حاجی تبار، برنده ۸



شهدای مدافع حرم قم ۲- باشگاه سید بابل ۸ (اسامی تیم قم در ابتدا آمده است):

۵۵ کیلوگرم: مهدی جواهری، برنده ۸- محمد اشکش صفر

۶۰ کیلوگرم: محمد جانقلی ۳- امیرحسین خوانساری، برنده ۴

۶۳ کیلوگرم: مهدی امیریان صفر- محمدرضا آقانیا، برنده ۹

۶۷ کیلوگرم: محمدامین جبالی فر، برنده ۱۰- علی عبدولی ۶

۷۲ کیلوگرم: ابوالفضل زینتی رفاه ۵- علی عزیزی، برنده ۶ (ضربه فنی)

۷۷ کیلوگرم: محمدحسین جلالی ۱- علی احمدپور، برنده ۹

۸۲ کیلوگرم: امیر رضایی صفر – یاسین یزدی، برنده ۹

۸۷ کیلوگرم: علیرضا رمضانی صفر- علی عابدی، برنده ۴ (ضربه فنی)

۹۷ کیلوگرم: محمدصادق عبدالهی ۱- علی خلیل زاده، برنده ۲

۱۳۰ کیلوگرم: یاسر راستگو ۳- ابوالفضل میرزاده، برنده ۳



باشگاه سید بابل ۳- دانشگاه آزاد اسلامی ۷ (اسامی تیم بابل در ابتدا آمده است):

۵۵ کیلوگرم: حمید حاجی وند صفر- احمدرضا ناصرپور، برنده ۴ (ضربه فنی)

۶۰ کیلوگرم: امیرحسین خوانساری، برنده ۱- امید آرامی ۱

۶۳ کیلوگرم: رضا قیطاسی صفر – حسین عباسی، برنده ۵

۶۷ کیلوگرم: محمدرضا آقانیا صفر- سعید ارجمند، برنده ۸

۷۲ کیلوگرم: علی عزیزی، برنده ۴- مرتضی پورعیسی ۴

۷۷ کیلوگرم: علی احمدپور ۷- عارف حبیب الهی، برنده ۱۵

۸۲ کیلوگرم: یاسین یزدی صفر- جمال اسماعیلی، برنده ۸

۸۷ کیلوگرم: علی عابدی ۱- حمید بادکان، برنده ۴

۹۷ کیلوگرم: علی خلیل زاده، برنده ۳- آرشام بهرام زاده صفر

۱۳۰ کیلوگرم: ابوالفضل میرزاده صفر- امیر قاسمی منجزی، برنده ۹