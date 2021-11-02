به گزارش خبرگزاری مهر، در گروه ب لیگ برتر کشتی فرنگی ۴ تیم شهدای مدافع حرم قم، دانشگاه آزاد اسلامی، باشگاه سید بابل و خراسان جنوبی حضور دارند و از ۶ دیدار امروز تاکنون سه دیدار برگزار شده که نتایج آن به شرح زیر است:
باشگاه سید بابل ۸- شهدای مدافع حرم قم ۲
دانشگاه آزاد اسلامی ۷- باشگاه سید بابل ۳
دانشگاه آزاد اسلامی ۷- خراسان جنوبی ۳
نتایج انفرادی این دیدارها به شرح زیر است:
خراسان جنوبی ۳- دانشگاه آزاد اسلامی ۷ (اسامی تیم خراسان جنوبی در ابتدا آمده است):
۵۵ کیلوگرم: طارق غبیشاوی، برنده ۱۰- احمدرضا ناصرپور ۶
۶۰ کیلوگرم: احمد ادریس صفر- حسین جاوید، برنده ۱۱
۶۳ کیلوگرم: پوریا فرهادی صفر- حسین عباسی، برنده ۶ (ضربه فنی)
۶۷ کیلوگرم: مهرشاد عباسی صفر- سعید ارجمند، برنده ۱۰
۷۲ کیلوگرم: مهدی زرین ۵- سعید شاهرخی، برنده ۶
۷۷ کیلوگرم: پیمان جلیلیان، برنده ۸- طاهر رهبر ۱
۸۲ کیلوگرم: احمد صلح دوست ۱- مهدی محمدزاده، برنده ۴
۸۷ کیلوگرم: علیرضا غفاری صفر- حمید بادکان، برنده ۹
۹۷ کیلوگرم: علیرضا اکبری، برنده – آرشام بهرام زاده (کشتی نگرفت)
۱۳۰ کیلوگرم: مهدی قدرتی صفر- امید حاجی تبار، برنده ۸
شهدای مدافع حرم قم ۲- باشگاه سید بابل ۸ (اسامی تیم قم در ابتدا آمده است):
۵۵ کیلوگرم: مهدی جواهری، برنده ۸- محمد اشکش صفر
۶۰ کیلوگرم: محمد جانقلی ۳- امیرحسین خوانساری، برنده ۴
۶۳ کیلوگرم: مهدی امیریان صفر- محمدرضا آقانیا، برنده ۹
۶۷ کیلوگرم: محمدامین جبالی فر، برنده ۱۰- علی عبدولی ۶
۷۲ کیلوگرم: ابوالفضل زینتی رفاه ۵- علی عزیزی، برنده ۶ (ضربه فنی)
۷۷ کیلوگرم: محمدحسین جلالی ۱- علی احمدپور، برنده ۹
۸۲ کیلوگرم: امیر رضایی صفر – یاسین یزدی، برنده ۹
۸۷ کیلوگرم: علیرضا رمضانی صفر- علی عابدی، برنده ۴ (ضربه فنی)
۹۷ کیلوگرم: محمدصادق عبدالهی ۱- علی خلیل زاده، برنده ۲
۱۳۰ کیلوگرم: یاسر راستگو ۳- ابوالفضل میرزاده، برنده ۳
باشگاه سید بابل ۳- دانشگاه آزاد اسلامی ۷ (اسامی تیم بابل در ابتدا آمده است):
۵۵ کیلوگرم: حمید حاجی وند صفر- احمدرضا ناصرپور، برنده ۴ (ضربه فنی)
۶۰ کیلوگرم: امیرحسین خوانساری، برنده ۱- امید آرامی ۱
۶۳ کیلوگرم: رضا قیطاسی صفر – حسین عباسی، برنده ۵
۶۷ کیلوگرم: محمدرضا آقانیا صفر- سعید ارجمند، برنده ۸
۷۲ کیلوگرم: علی عزیزی، برنده ۴- مرتضی پورعیسی ۴
۷۷ کیلوگرم: علی احمدپور ۷- عارف حبیب الهی، برنده ۱۵
۸۲ کیلوگرم: یاسین یزدی صفر- جمال اسماعیلی، برنده ۸
۸۷ کیلوگرم: علی عابدی ۱- حمید بادکان، برنده ۴
۹۷ کیلوگرم: علی خلیل زاده، برنده ۳- آرشام بهرام زاده صفر
۱۳۰ کیلوگرم: ابوالفضل میرزاده صفر- امیر قاسمی منجزی، برنده ۹
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