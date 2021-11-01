مشکلات حوزه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر عباس شیراوژن معاون دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت با همراهی دکتر حمیدرضا اشراقی مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت و بهروز رحیمی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت در دیدار با دکتر حسین قناعتی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتر محمدحسین صادقیان معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه، ضمن بررسی موارد و مسائل مطرح‌شده در بازدید وزیر، در جریان برنامه‌های دانشگاه برای حوزه دانشجویی قرار گرفتند.

در این دیدار دکتر قناعتی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران با تأکید بر جایگاه ویژه دانشجویان در توسعه کشور گفت: جایگاه دانشجویان به‌عنوان سرمایه اجتماعی غیرقابل‌جایگزین در کشور، همواره مورد تأکید ما بوده است و حل مسائل و مشکلات آنان در اولویت کارهای ما قرار دارد.

وی افزود: از زمان تصدی مسئولیت دانشگاه، چندین جلسه با نمایندگان دانشجویان و دستیاران و مسئولان تشکل‌های دانشجویی برگزار کردیم و حل مسائل و مشکلات آنان در دستور کار دانشگاه قرار دارد.

همچنین دکتر محمدحسین صادقیان معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به موارد مطرح‌شده در بازدید وزیر بهداشت برنامه عملیاتی دانشگاه در حوزه تأمین، توسعه و بهسازی خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران را تشریح کرد.

وی گفت: معضلات و مسائل خوابگاه‌ها احصا شده و برای حل این مشکلات در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت برنامه عملیاتی تهیه شده است که در اسرع وقت و با تأمین بودجه لازم، این اقدامات اجرایی خواهد شد.

در ادامه جلسه دکتر عباس شیراوژن معاون دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت با اعلام آمادگی وزارت بهداشت برای حمایت از دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه تجهیز و بهسازی خوابگاه‌های دانشجویی گفت: حضور وزیر بهداشت در خوابگاه و پیگیری مشکلات این حوزه، نشانگر اولویت مسائل رفاهی و معیشتی دانشجویان است.

همچنین بهروز رحیمی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت اقدامات معاونت دانشجویی فرهنگی در خصوص مشکلات دستیاران را برشمرد و گفت: بیمه خدمات درمانی، اعطای تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی به‌صورت سالانه که در حال برنامه‌ریزی برای افزایش این مبلغ هستیم به دستیاران و رایزنی برای تبدیل کمک‌هزینه به حقوق از اقدامات انجام‌شده در حوزه دستیاران پزشکی است.

در این جلسه مقرر شد گروهی متشکل از نمایندگان دانشگاه و معاونت دانشجویی وزارت بهداشت ضمن اقدام برای رفع مشکلات فوری خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران بر روند تکمیل پروژه‌های خوابگاهی دانشگاه نظارت کنند.