هر چه که داریم از نگاه عاشقانه مردم به شهید سلیمانی است

به گزارش خبرنگار مهر، زینب سلیمانی ظهر دوشنبه در اولین جلسه مشترک ستاد مکتب حاج قاسم در کشور با ستاد مکتب حاج قاسم در استان کرمان به منظور هماهنگی برای برگزاری دومین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، اظهار کرد: در این جلسه با هدف شنیدن نظرات و پیشنهادات سپاه و دست اندرکاران حوزه شهید سلیمانی حضور یافته ام.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته اتفاقات خوبی در کرمان رقم خورد، افزود: از فرمانده سپاه ثارالله کرمان درخواست دارم سلام بنده، بنیاد مکتب حاج قاسم و خانواده شهید سلیمانی را به مردم کرمان برسانند.

فرزند شهید سلیمانی ادامه داد: ما هر چه که داریم از محبت، دعای خیر و نگاه عاشقانه مردم به شهید سلیمانی و مکتب حاج قاسم است و این لطفی که خدا شامل حال ما کرده است.

وی گفت: خداوند کمک کند در برابر شهدا روسفید باشیم و شرمنده خون شهدا نباشیم و بتوانیم سرمان را در برابر شهدا و امام شهدا بلند کنیم.