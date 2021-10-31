رزمایش رژیم صهیونیستی از بیم تحولات کنونی لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، وزارت جنگ رژیم صهیونیستی امروز رزمایشی را در جبهه داخلی این رژیم آغاز می کند. این رزمایش، شبیه سازی سناریوی یک جنگ فراگیر علیه حزب الله لبنان همزمان با تنش های داخلی موجود در این کشور می باشد.

«اتزیک بار» رئیس ستاد فرماندهی جبهه داخلی ارتش رژیم صهیونیستی ضمن اعلام اینکه رزمایش مذکور از امروز تا روز چهارشنبه ادامه خواهد یافت، بیان کرد که این رزمایش بمنظور اطمینان از ساز و کارهای واکنش سریع از جمله نظامیان ارتش، پلیس، آتش نشانی و امدادرسانی آغاز شده و درس هایی از وقایع ماه می که در آن تعدادی از مناطق اراضی اشغالی ۴۸ با دور جدید درگیری ها در اطراف نوارغزه، شاهد تشدید امنیتی بودند را ترسیم می کند.

وی افزود که سناریو حملات موشکی گسترده مرزی از لبنان که بر اساس گزارش های اطلاعاتی واقعی تهیه شده است، شامل تمرینات نظامی در راستای مقابله با استفاده احتمالی حزب الله از انواع تجهیزات نظامی علیه ارتش رژیم صهیونیستی خواهد بود.

نظامیان جبهه داخلی ارتش این رژیم برای اجرای عملیات خروج گسترده از مناطق مرزی و مقابله با ازدحام بیمارستان ها در شمال آموزش خواهند دید.