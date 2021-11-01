به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی-تخصصی نقد و بررسی «طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی ایران» با رویکرد اسلامی توسط پژوهشکده مطالعات اسلامی آسیب‌های اجتماعی دانشگاه شاهد برگزار می‌شود.

این نشست علمی با حضور و سخنرانی تقی رستم‌وندی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی و محسن روشن‌پژوه، مسئول تدوین طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی ایران و با نقد و بررسی تعدادی از اساتید و پژوهشگران حوزه مطالعات اسلامی آسیب‌های اجتماعی برگزار می‌شود.

در این نشست همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین رضا غلامی، مهدی ناظمی اردکانی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی‌اکبر عبدالاحدی مقدم، جت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمدحسین هاشمیان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد داوری و حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابراهیم عباسپور به ارائه نقدهای خود خواهند پرداخت.

نشست «طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی ایران» روز چهارشنبه ۱۲آبان، ساعت ۹صبح در پژوهشکده مطالعات اسلامی آسیب‌های اجتماعی دانشگاه شاهد برگزار می‌شود.