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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۶:۳۵

طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی ایران نقد می‌شود

طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی ایران نقد می‌شود

نشست نقد و بررسی «طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی ایران» با رویکرد اسلامی در پژوهشکده مطالعات اسلامی آسیب‌های اجتماعی دانشگاه شاهد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی-تخصصی نقد و بررسی «طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی ایران» با رویکرد اسلامی توسط پژوهشکده مطالعات اسلامی آسیب‌های اجتماعی دانشگاه شاهد برگزار می‌شود.

این نشست علمی با حضور و سخنرانی تقی رستم‌وندی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی و محسن روشن‌پژوه، مسئول تدوین طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی ایران و با نقد و بررسی تعدادی از اساتید و پژوهشگران حوزه مطالعات اسلامی آسیب‌های اجتماعی برگزار می‌شود.

در این نشست همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین رضا غلامی، مهدی ناظمی اردکانی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی‌اکبر عبدالاحدی مقدم، جت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمدحسین هاشمیان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد داوری و حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابراهیم عباسپور به ارائه نقدهای خود خواهند پرداخت.

نشست «طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی ایران» روز چهارشنبه ۱۲آبان، ساعت ۹صبح در پژوهشکده مطالعات اسلامی آسیب‌های اجتماعی دانشگاه شاهد برگزار می‌شود.

کد مطلب 5341384

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