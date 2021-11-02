علی میری رامشه کارگردان فیلم سینمایی «اتومبیل» که با اعلام شورای صنفی نمایش قرار است از ۱۷ آذرماه روانه پرده سینماها شود، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تراکم فیلم‌های روی پرده در نیمه دوم پاییز امسال گفت: در شرایط فراگیری کرونا افراد بسیار تحت فشار بودند، اصناف بسیاری تعطیل شدند و چراغ سینما هم داشت خاموش می‌شد. زمانی که شرایط کمی تغییر کرد و اعلام شد با واکسیناسیون اکثر اعضای جامعه فضا به سمت بهبودی پیش می‌رود، بستر فراهم شد تا چرخه سینما هم باردیگر روی غلتک بیفتد و اتفاق خوب برای همه فیلم‌ها رقم بخورد.

وی ادامه داد: البته قرار بر این نبود که تا این اندازه جدول اکران در پاییز شلوغ شود. اگر دوستان اطلاع‌رسانی می‌کردند و می‌گفتند که قرار است این تعداد فیلم در فصل پاییز اکران شود، شاید برخی اکران فیلم خود را به بعد از جشنواره موکول می‌کردند. در حال حاضر بیش از ۲۰۰ فیلم در نوبت اکران هستند و دوستانی که منتظر شرایط ایده‌آل برای اکران هستند، احتمالاً تا یک سال دیگر هم باید منتظر بمانند. در این بازه زمانی هم فیلم‌ها تازگی خود را از دست می‌دهد و بیات می‌شوند و هم طبیعتاً چرخ تولید ادامه دارد و فیلم‌های جدید ساخته می‌شود.

میری‌رامشه تأکید کرد: در این شرایط توکل به خدا کردیم و امید به استقبال مردم داریم. همه چیز در این شرایط بستگی به لطف مردم به فیلم‌ها و فیلمسازان دارد. اکران فیلم‌هایی مانند «دینامیت» و «قهرمان» هم شرایطی را ایجاد کرده تا مردم با سالن‌های سینما آشتی دوباره‌ای داشته باشند. ان‌شالله سینماها با رعایت پروتکل‌ها همچنان باز بماند و شاهد حضور پررنگ مردم در سالن‌ها هم باشیم.

کارگردان «اتومبیل» درباره پیش‌بینی خود از فروش این فیلم گفت: قطعاً هر فیلمسازی که فیلمی را می‌سازد هم دوست دارد که فیلمش به‌خوبی دیده شود، هم فروش خوبی داشته باشد تا به پله پرشی برای کارهای آینده تبدیل شود. اگر قرار باشد فیلم صرفاً اکران شود و فروشی نداشته باشد، تأثیر آن دیده نخواهد داشت. فیلمی که فروش خوبی نداشته باشد، یک نمره منفی در کارنامه کارگردانش ثبت می‌کند. دوستان از نوروز ۱۴۰۰ از ما خواستند که «اتومبیل» را اکران کنیم و شرایط حمایتی بسیار بهتری نسبت به امروز هم وجود داشت، اما دست نگه داشتیم تا فیلم بهتر دیده شود و بتواند فروش بهتری هم داشته باشد.

این کارگردان درباره نقش تلویزیون در اطلاع‌رسانی و تبلیغ فیلم‌های در حال اکران تأکید کرد: قرار بر این بود که تلویزیون مثل سال‌های گذشته در زمینه پخش تیزرهای تبلیغاتی حمایت‌هایی داشته باشد که متأسفانه این حمایت‌ها کمرنگ شده است. در زمینه تبلیغات محیطی هم با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور، بیشتر تبلیغات فیلم‌ها به سمت فضای مجازی سوق پیدا کرده است. دوست داریم تلویزیون حمایت بیشتری از فیلم‌ها داشته باشد و کمک کند تا چراغ سینما خاموش نشود. بازرگانی صداوسیما در این زمینه باید همراهی داشته باشد و قول‌های مساعدی هم در این زمینه داده شده است که باید ببینیم تا چه اندازه اجرایی خواهد شد.

میری‌رامشه درباره فیلمسوزی در شرایط فعلی اکران پاییز هم گفت: واقعیت این است که طی دو سال گذشته شاهد فیلمسوزی هستیم. در شرایط کرونایی نباید همه چیز به همین حالت باقی بماند. فیلم ما در جشنواره سال گذشته جزو ۲۵ فیلم اول قرار داشت و قرار بود ۳۱ فیلم در بخش سودای سیمرغ حضور داشته باشد اما متأسفانه بخش‌نامه‌ای آمد که فقط ۱۶ فیلم در بخش سودای سیمرغ باید حضور داشته باشد که باعث سوختن فیلم ما شد. شاید برای فیلم‌های دیگری هم این اتفاق افتاده باشد. نمی‌توان منتظر ماند تا اوضاع کرونا بهتر شود و بعد بخواهیم فیلم را بار دیگر به جشنواره بدهیم. اینگونه فیلم‌ها بیات می‌شود.

وی در پایان عنوان کرد: از سوی دیگر سینماها فیلمی برای اکران ندارند و مخاطبانی که علاقمند به تماشای فیلم در سینما هستند باید فیلمی روی پرده وجود داشته باشد. اگر بخواهیم در انتظار شرایط ایده‌آل بمانیم، باید سه چهار سال انتظار بکشیم تا شاید بتوانیم فیلم‌مان را در شرایط خوبی اکران کنیم. این انتظار هم به سینما، هم به مخاطب، هم به فیلمساز و هم به سرمایه‌گذار لطمه خواهد زد.