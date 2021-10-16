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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۱:۲۲

ابراهیم عامریان با مهر مطرح کرد؛

«دینامیت» تا نوروز۱۴۰۱ روی پرده می‌ماند/عرضه نسخه خانگی درسال بعد

«دینامیت» تا نوروز۱۴۰۱ روی پرده می‌ماند/عرضه نسخه خانگی درسال بعد

تهیه‌کننده فیلم سینمایی «دینامیت» با اشاره به ادامه استقبال مخاطبان از فیلم تأکید کرد اکران این فیلم سینمایی تا نوروز ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت.

سیدابراهیم عامریان تهیه‌کننده فیلم سینمایی «دینامیت» به کارگردانی سیدمسعود اطیابی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت اکران این فیلم سینمایی توضیح داد: هدف از اکران «دینامیت» احیای سینماها بود و واقعاً هم این هدف محقق شد. منتی بر سر سینماداران نیست اما علت به میدان آمدن فیلم‌های دیگر هم انگیزه‌ای بود که فروش خوب «دینامیت» برای سایر صاحبان آثار به‌وجود آورد. امیدوارم در ادامه راه به فیلم «دینامیت» بی‌مهری نشود و به راحتی آن را از چرخه اکران کنار نگذارند.

وی ادامه داد: هنوز همه مخاطبان «دینامیت» این فیلم را ندیده‌اند و طبق آمار تا امروز تنها ۷۰۰ هزار نفر موفق به تماشای فیلم شده‌اند. این فیلم تا ۲ میلیون مخاطب ظرفیت اکران دارد و به راحتی می‌تواند این میزان مخاطب را در سالن سینما داشته باشد. به همین دلیل از سینماداران می‌خواهم که فراموش نکنند «دینامیت» بود که سینماها را اکران کرد و این واقعیت قابل کتمان نیست.

این تهیه‌کننده سینما در پایان تأکید کرد: فیلم «دینامیت» در سال ۱۴۰۰ تنها در سالن سینما اکران می‌شود و تا نوروز ۱۴۰۱ روی پرده می‌ماند. بعد از آن برای ورود فیلم به شبکه نمایش خانگی تصمیم‌گیری خواهیم کرد. فیلم سینمایی «دینامیت» تنها فیلمی است که این اجازه را دارد تا زمانی که فروش دارد روی پرده بماند و این امتیازی بود که برای اکران فیلم در نظر گرفته شده است. آنچه امروز شاهد هستیم، با توجه به فروش یک و نیم‌میلیاردی فیلم در هر هفته، آن هم در شرایط کرونایی فیلم تا نوروز ۱۴۰۱ می‌تواند اکرانش را ادامه دهد.

کد مطلب 5328634
زهرا منصوری

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