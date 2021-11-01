مشکل کمبود ناوگان حمل کالاهای اساسی برطرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام آدم نژاد در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل سابق و جدید سازمان بنادر و دریانوردی که عصر امروز دوشنبه ۱۰ آبان برگزار شد، با بیان اینکه در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم گفت: در شش برنامه قبلی در حوزه حمل و نقل فقط در سه پارامتر اخذ عوارض، صدور مجوزها و توسعه کار کردیم گفت: در حالی که مهمترین مشکل حمل و نقل، نبود یکپارچگی در حمل و نقل است.

وی افزود: در پایانه‌های مرزی جاده‌ای و ریلی و پایانه‌های بندری، مدیریت یکپارچه نداریم. در کشور ما، کار تیمی کردن سخت است و نیاز به یکپارچه سازی در حمل و نقل داریم.

معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی افزود: در رابطه با هوشمندسازی کارهای خوبی شده و قدم‌های مناسبی برداشته ایم اما باید شاخص‌های لجستیکی را با توجه به طراز تجارت خارجی کشورمان به سطح مطلوب‌تری برسانیم.

آدم نژاد تصریح کرد: در حوزه حمل و نقل منسجم‌ترین تشکل‌های کشور را داریم که از سایر تشکل‌های صنفی قوی ترند که می‌توانند در توسعه حمل و نقل مؤثر باشند.

وی خاطرنشان کرد: جذب بار کشورهای همسایه، ترانزیت و ترانشیپ باید تقویت شود؛ نوسازی ناوگان در همه مودها در دستور کار است. در حوزه دریایی نیز برنامه مدونی تهیه شده و به زودی به وزیر راه ارائه خواهد شد. در هر چهار مود برای نوسازی ناوگان ۱۰ میلیارد دلار هزینه لازم است.

وی یادآور شد: توسعه سواحل مکران نیز باید در برنامه کار سازمان بنادر قرار گیرد. اقدامات خوبی در حوزه توسعه چابهار شده اما رقبای سختی در این زمینه داریم.

به گفته آدم نژاد امسال مشکل حمل کالاهای اساسی داشتیم که با دستور وزیر راه و شهرسازی حمل یکسره از کشتی به قطار را آغاز کردیم و در حال حاضر روزانه ۱۵۷ واگن حمل کالاهای اساسی تردد می‌کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه شبکه مواصلاتی در مرزها و بنادر نیازمند بازسازی است گفت: بخصوص وضعیت راههای مواصلاتی به بندر شهید رجایی مناسب نیست.