ترکیب تیم ملی تکواندو در مسابقات قهرمانی جهان زنان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، اولین دوره مسابقات آزاد قهرمانی جهان تکواندو زنان ۲۰۲۱ (G۴)، در روزهای چهارم تا ششم آذرماه (۲۵ تا ۲۷ نوامبر) به میزبانی ریاض عربستان برگزار می‌شود.

برهمین اساس مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو زنان، امروز (دوشنبه - دهم آبان ماه) با حضور مدال آوران طلایی سی و یکمین دوره مسابقات بین المللی جام فجر و سومین دوره رقابت های بین المللی آزاد آسیا، مدال آوران بیست و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا و منتخبین کمیته فنی برگزار و نفرات اعزامی به این رویداد مشخص شدند.

با اعلام سازمان تیم های ملی، سعیده نصیری (وزن ۴۶- کیلوگرم)، غزل سلطانی (وزن ۴۹- کیلوگرم)، ناهید کیانی (وزن ۵۳- کیلوگرم)، زهرا شیدایی (وزن ۵۷- کیلوگرم)، نرگس میرنوراللهی (وزن ۶۲- کیلوگرم)، کوثر اساسه (وزن ۶۷- کیلوگرم) و ملیکا میرحسینی (وزن ۷۳- کیلوگرم) هوگوپوشانی هستند که جواز حضور در این رویداد را بدست آوردند؛ تکلیف تکواندوکار اعزامی وزن ۷۳+ کیلوگرم هفته آینده مشخص خواهد شد.

مهشید کریمیان، نسترن ولی زاده، عسل صابری، عالمه پوشیان و زهرا وطن دوست نیز به عنوان حریف تمرینی در کنار این نفرات حضور دارند.

هدایت این نفرات برعهده مهرو کمرانی به عنوان سرمربی و اعظم درستی و راضیه آقاجانپور به عنوان مربی است.

تمرینات نفرات راه یافته به اردو از عصر فردا (سه شنبه - ۱۱ آبان ماه) آغاز خواهد شد.

مسابقات آزاد قهرمانی جهان تکواندو زنان ۲۰۲۱، G۴ است و به نفرات اول تا سوم به ترتیب ۴۰، ۲۴ و ۱۴.۴۰ امتیاز در راستای افزایش رنکینگ المپیکی تعلق می‌گیرد.