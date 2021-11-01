زندگی شهید مدافع حرم دهه هفتادی کتاب شد /راستی دردهایم کو؟

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «راستی دردهایم کو؟»؛ روایت داستانی از زندگی شهید مدافع حرم عباس دانشگر(جوان مومن انقلابی) نوشته محسن حسن زاده توسط انتشارات شهیدکاظمی روانه بازار شد.
عباس دانشگر، یک جوانِ دهههفتادیِ پرشورِ اهل فکرِ عاشقپیشه بود که به رغم سن و سالِ کمش، دوراهیهای زندگی را خوب میشناخت؛ مثل یک نقشهخوان حرفهای که پشت فرمان ماشینِ مسابقهی سرعت زندگی نشسته، بیآنکه در دام کورهراهها بیفتد و سرگرم مناظر و بازیچهها شود، از کنار ما گذشت و سبقت گرفت. او در گرماگرم نبردهای سوریه، راهی شام میشود و پلهپله اوج میگیرد تا سرانجام پیشوند شهید را در کنار نامش بگذارند. «راستی دردهایم کو؟» روایتی است از حیات عباس که از زبان خود او بیان میشود.
نویسنده کتاب در این اثر کوشیده است که از زبان دستنوشتهها و گفتار عباس بهره بگیرد، به مقصود و احوالات او نزدیک شود و پارههای بهمپیوسته خردهروایتهای مربوط به او را به هم قفل و زنجیر کند و برشی از حیات او را از دوران نامزدی تا شهادت به تصویر بکشد.
در بخشی از این اثر می خوانیم: کسی انگار شنهای ساعت شنی را به آسمان پاشیده است. زمان را گم کردهام. میروم توی حیاط خانه. بابا و مامان نشستهاند روی تخت گوشه حیاط و چای مینوشند. آفتاب، از لابلای درختان خانه میتابد و رگههای نور، خود را به گلهای باغچه میرسانند. گنجشکها راه خانه را یاد گرفتهاند. مینشینند روی درخت انار و سروصدایشان حیاط را پر میکند. بابا، خیره به گنجشکها و غرق تماشای آنهاست. صدایم میکند و دستم را میگیرد. دستهای بابا گرماند. گنجشکها را نشانم میدهد. طنین صدایش توی گوشهایم میپیچد و تکرار میشود: «عباس! مثل این گنجشکها پرواز کن...» به حرف بابا گوش میدهم...
کتاب «راستی دردهایم کو؟»؛ روایت زندگی شهید عباس دانشگر در قطع رقعی و ۱۳۶صفحه، به کوشش محسن حسن زاده به رشته تحریر در آمده و توسط انتشارات شهیدکاظمی منتشر شده است.
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