قاتل زن جوان در تبریز دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رمضان الهوردیان امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس مبنی بر وقوع یک فقره قتل در شهرستان تبریز، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۱۶ قرار گرفت.

وی افزود: با دریافت سرنخ‌های لازم اقدامات فنی و تحقیقات پلیس برای شناسایی و دستگیری قاتل در دستور کار عوامل انتظامی قرار گرفت و در کمترین زمان ممکن مأموران کلانتری ۱۶ بازار موفق شدند قاتل را دستگیر کنند.

اللهوردیان بیان اینکه قاتل انگیزه خود را از ارتکاب قتل اختلاف مالی بیان کرد گفت: قاتل با تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.