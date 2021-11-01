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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۹:۵۰

در کمتر از دو ساعت؛

قاتل زن جوان در تبریز دستگیر شد

قاتل زن جوان در تبریز دستگیر شد

تبریز- فرمانده انتظامی شهرستان تبریز گفت: فردی که یک زن را به قتل رسانده و متواری شده بود در کمتر از ۲ ساعت دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رمضان الهوردیان امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس مبنی بر وقوع یک فقره قتل در شهرستان تبریز، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۱۶ قرار گرفت.

وی افزود: با دریافت سرنخ‌های لازم اقدامات فنی و تحقیقات پلیس برای شناسایی و دستگیری قاتل در دستور کار عوامل انتظامی قرار گرفت و در کمترین زمان ممکن مأموران کلانتری ۱۶ بازار موفق شدند قاتل را دستگیر کنند.

اللهوردیان بیان اینکه قاتل انگیزه خود را از ارتکاب قتل اختلاف مالی بیان کرد گفت: قاتل با تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

کد مطلب 5341465

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