یادواره «شهید آبروی محله» در دیلم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین معنوی «شهید آبروی محله» همزمان با هفته دفاع مقدس و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، به‌ویژه شهید ناوبان دوم پاسدار محمدرضا تمدن‌فر، با حضور مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و مردم در محله این شهید در شهرستان دیلم برگزار شد.

فرماندار دیلم پنجشنبه شب در این آیین با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای والامقام بویژه قائد شهید امت، اظهار کرد: برگزاری برنامه‌های محله‌محور با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت می‌تواند زمینه‌ساز تقویت سرمایه‌های اجتماعی و افزایش مشارکت فعال شهروندان باشد.

اسماعیل کاظمی افزود: توجه به ظرفیت‌های محلی و بهره‌گیری از ارزش‌های دفاع مقدس در برنامه‌های فرهنگی، زمینه ارتقای مسئولیت‌پذیری و تقویت همبستگی اجتماعی در محلات را فراهم می‌کند.

فرماندار دیلم با اشاره به جایگاه شهدا در فرهنگ عمومی جامعه گفت: گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و معرفی سیره و منش آنان به نسل‌های جدید، از مهم‌ترین راه‌های تداوم فرهنگ ایثار و فداکاری در جامعه است.

در این آیین، حجت‌الاسلام اسدی، امام جمعه دیلم، و سرهنگ سلیمی، فرمانده سپاه صاحب‌الزمان(عج)، به ایراد سخنرانی پرداختند.

اجرای سرودهای حماسی و مداحی اهل‌بیت(ع) از دیگر برنامه‌های این آیین بود که فضای معنوی ویژه‌ای در محله ایجاد کرد.

این یادواره به همت ستاد نماز جمعه دیلم و پایگاه مقاومت بسیج خاتم‌الانبیا(ص) مسجد امیرالمؤمنین(ع) و با مشارکت مردم محله برگزار شد.

شهید ناوبان دوم پاسدار محمدرضا تمدن‌فر از شهدای شهرستان دیلم است که در جنگ رمضان و در منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بدست دشمن متخاصم آمریکایی-صهیونی به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.

