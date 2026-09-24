  1. استانها
  2. بوشهر
۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۱

یادواره «شهید آبروی محله» در دیلم برگزار شد

یادواره «شهید آبروی محله» در دیلم برگزار شد

بوشهر- آیین «شهید آبروی محله» همزمان با هفته دفاع مقدس و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، به‌ویژه شهید ناوبان دوم پاسدار محمدرضا تمدن‌فر، در شهرستان دیلم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین معنوی «شهید آبروی محله» همزمان با هفته دفاع مقدس و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، به‌ویژه شهید ناوبان دوم پاسدار محمدرضا تمدن‌فر، با حضور مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و مردم در محله این شهید در شهرستان دیلم برگزار شد.

فرماندار دیلم پنجشنبه شب در این آیین با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای والامقام بویژه قائد شهید امت، اظهار کرد: برگزاری برنامه‌های محله‌محور با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت می‌تواند زمینه‌ساز تقویت سرمایه‌های اجتماعی و افزایش مشارکت فعال شهروندان باشد.

یادواره «شهید آبروی محله» در دیلم برگزار شد

اسماعیل کاظمی افزود: توجه به ظرفیت‌های محلی و بهره‌گیری از ارزش‌های دفاع مقدس در برنامه‌های فرهنگی، زمینه ارتقای مسئولیت‌پذیری و تقویت همبستگی اجتماعی در محلات را فراهم می‌کند.

فرماندار دیلم با اشاره به جایگاه شهدا در فرهنگ عمومی جامعه گفت: گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و معرفی سیره و منش آنان به نسل‌های جدید، از مهم‌ترین راه‌های تداوم فرهنگ ایثار و فداکاری در جامعه است.

یادواره «شهید آبروی محله» در دیلم برگزار شد

در این آیین، حجت‌الاسلام اسدی، امام جمعه دیلم، و سرهنگ سلیمی، فرمانده سپاه صاحب‌الزمان(عج)، به ایراد سخنرانی پرداختند.

اجرای سرودهای حماسی و مداحی اهل‌بیت(ع) از دیگر برنامه‌های این آیین بود که فضای معنوی ویژه‌ای در محله ایجاد کرد.

یادواره «شهید آبروی محله» در دیلم برگزار شد

این یادواره به همت ستاد نماز جمعه دیلم و پایگاه مقاومت بسیج خاتم‌الانبیا(ص) مسجد امیرالمؤمنین(ع) و با مشارکت مردم محله برگزار شد.

شهید ناوبان دوم پاسدار محمدرضا تمدن‌فر از شهدای شهرستان دیلم است که در جنگ رمضان و در منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بدست دشمن متخاصم آمریکایی-صهیونی به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.

کد مطلب 6957667

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها