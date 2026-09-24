به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه قدس، مقامات کشورهای عربی، اسلامی و غربی و اروپایی در کنفرانس راه حل تشکیل دو دولت برای فلسطین از این راهکار اعلام حمایت کردند و آن را تنها راه پایان دادن به مناقشه بین فلسطین و رژیم صهیونیستی دانستند.

ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن در کنفرانس راهکار دو کشوری در نیویورک تأکید کرد که این راهکار تنها مسیر برای تحقق صلح است.

وی با اشاره به مواضع برخی وزرای کابینه رژیم صهیونیستی گفت: وزیران اسرائیلی حق فلسطینیان برای زندگی را رد می‌کنند و باید اقدامات بازدارنده‌ای در این زمینه اتخاذ شود.

وزیر خارجه اردن با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی مانع تحقق صلح عادلانه برای همه است، افزود اگر فرصت‌های اجرای راهکار دو کشوری را از دست بدهیم، جایگزین آن تشکیل یک کشور واحد خواهد بود که نمی‌تواند به صلح منجر شود.

وزیر خارجه اردن در ادامه هشدار داد شهرک‌سازی صهیونیستی با هدف از بین بردن فرصت‌های تحقق راهکار دو دولتی در حال گسترش است.

وی تأکید کرد باید از احداث شهرک‌های صهیونیستی که شمال کرانه باختری را از جنوب آن جدا می‌کنند، جلوگیری شود.

وزیر خارجه اسپانیا نیز با اشاره به وضعیت نوار غزه گفت شرایط انسانی در این منطقه همچنان فاجعه‌بار است. وی تأکید کرد باید از صلح حمایت کرد و با استفاده از اقدامات ملموس، با گفتمان نفرت و تبعیض مقابله کرد.

بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر نیز از کاهش محسوس پایبندی طرف صهیونیستی به راهکار دو دولتی خبر داد و گفت قاهره از اقدام انگلیس برای اعمال تحریم علیه فعالیت‌های شهرک‌سازی اسرائیل قدردانی می‌کند.

وی خواستار شکستن بن‌بست کنونی در روند صلح و تلاش برای تحقق راهکار دو دولتی شد و افزود مصر با همکاری میانجی‌ها توانسته است درباره نقشه راه تکمیل طرح دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، درباره غزه به توافق برسد.

وزیر خارجه مصر همچنین اظهار داشت که مصر با طرح‌ها و سیاست‌هایی که با هدف کوچاندن فلسطینیان دنبال می‌شود، مخالف است و بر ضرورت جلوگیری از جدایی کرانه باختری از نوار غزه تأکید دارد.

وزیر خارجه مصر هشدار داد ادامه حملات نظامی به نوار غزه و ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه می‌تواند زمینه‌ساز انفجار دوباره اوضاع شود.

عبدالعاطی همچنین گفت ادامه هدف قرار دادن سازمان‌های بین‌المللی و تلاش برای از بین بردن آنها اقدامی مردود است و نتیجه‌ای جز افزایش هرج‌ومرج نخواهد داشت.

وزیر خارجه ژاپن نیز در این کنفرانس گفت که مسیر تحقق راهکار دو کشوری روزبه‌روز دشوارتر می‌شود و از رژیم صهیونیستی خواست اقدامات یکجانبه خود را متوقف کند.

وزیر خارجه انگلیس نیز بر ضرورت تلاش برای تحقق مسیر راهکار دو کشوری تأکید کرد و گفت باید فشار سیاسی بر کابینه رژیم صهیونیستی برای ایجاد پیشرفت در عرصه میدانی در مسئله فلسطین افزایش یابد.

وی همچنین درباره وضعیت غزه اظهار داشت آنچه در این منطقه رخ می‌دهد باید موجب شرمساری جامعه جهانی باشد و لکه ننگی برای تل آویو محسوب می‌شود.

وزیر خارجه اندونزی نیز گفت ملت فلسطین با وجود گذشت یک سال از اعلام «اعلامیه نیویورک»، همچنان از خشونت و آوارگی رنج می‌برد.

محمد الخلیفی، وزیر مشاور در امور خارجی قطر نیز تأکید کرد هیچ جایگزینی برای پایبندی به قوانین بین‌المللی و اجرای راهکار دو کشوری وجود ندارد.

وی افزود تحولات سال گذشته، تهدیدی بی‌سابقه برای راهکار دو کشوری به‌ویژه به دلیل شهرک‌سازی صهیونیستی در کرانه باختری، ایجاد کرده است.

الخلیفی تأکید کرد جامعه بین‌المللی باید با اقدامات تل آویو مقابله کند تا از راهکار دو دولتی حفاظت شود.

وی همچنین گفت قطر تلاش‌های خود را برای دستیابی به آتش‌بس در غزه ادامه می‌دهد و رژیم صهیونیستی با اقدامات خود، تلاش‌ها برای اجرای مرحله دوم طرح صلح را تضعیف می‌کند.