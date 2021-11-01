به گزارش خبرنگار مهر، سعید محمد عصر دوشنبه در بدو ورود به منطقه آزاد ارس ضمن غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای گمنام در دیدار با امام جمعه شهر جلفا گفت: بدنبال جذب منابع برای تکمیل زیرساخت‌های سرمایه گذاری در مناطق آزاد هستیم.

مشاور رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت‌های منطقه آزاد ارس گفت: پیشرو بودن ارس در حوزه کشاورزی و از طرفی وجود ظرفیت‌های متنوع صنعتی می‌تواند گره گشای بسیاری از مشکلات باشد.

وی جذب سرمایه گذار در مناطق آزاد را اولویت اصلی و جهت گیری اساسی در این مناطق اعلام کرد و افزود: نه تنها مشکلات موجود و موانع را در مسیر سرمایه‌گذاری حل خواهیم کرد بلکه به دنبال مشوق‌های بیشتر برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد هستیم همچنین تعامل بیشتر با کشورهای همسایه نیز از دیگر اولویت‌های مهم دبیرخانه است.

محسن نریمان رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی اجمالی از عملکرد این سازمان گفت: به برکت وجود زیر ساخت‌ها و سرمایه گذاری‌های موفق انجام یافته در منطقه آزاد ارس، علیرغم تحریم‌های ظالمانه، شاهد موفقیت‌های روزافزون ارس در تمامی عرصه‌ها هستم.

در ادامه، امام جمعه منطقه آزاد ارس-جلفا ضمن تقدیر از حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد در منطقه آزاد ارس، خواستار تسریع در تکمیل طرح‌های عمرانی و زیرساخت‌های ارس شد.

حجت الاسلام هادوی مردم را سرمایه اصلی نظام اعلام کرد و ضمن تاکید بر ارتباط بیشتر و بی و اسطه مردم و مسئولان و اهمیت ارتباط چهره به چهره با اقشار مختلف مردم گفت: این ارتباطات تأثیر بسیار زیادی در حل مشکلات دارد.

حجت‌الاسلام هادوی با اشاره به وجود قوانین متعارض در مدیریت منطقه آزاد گفت: این قوانین و سیاست‌های متعارض موجب هدر رفتن منابع می‌شود.