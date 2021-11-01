اعدام یکی از ساکنان قطیف از سوی سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، عربستان سعودی حکم صادره برای یکی از اهالی قطیف را اجرا و وی را اعدام کرد.

بر اساس این گزارش، ریاض، حکم اعدام یک زندانی به نام «مکی کاظم آل عبید» را اجرا کرد.

وی از اهالی منطقه شیعه‌نشین «ام الحمام» در «قطیف» واقع در شرق عربستان سعودی بوده است.

عربستان سعودی ماه گذشته نیز یک زندانی سیاسی به نام «مسلم بن محمد المحسن» را اعدام کرد.

وزارت کشور عربستان در اتهامات ادعایی مطرح شده علیه این شهروند سعودی اعلام کرد، که این زندانی سیاسی در آنچه گروه تروریستی خوانده شده، مشارکت داشته، با سلاح علیه مقامات ارشد سعودی دست به شورش مسلحانه زده و در کشتار یک شهروند سعودی نقش داشته و برای حمله به نیروهای سعودی اقدام به ساخت کوکتل مولوتوف می‌کرده است.