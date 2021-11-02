باند دوم جاده چادگان به اصفهان امسال افتتاح می شود

عباس توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شهرستان چادگان کارخانه لبنیاتی ندارد، اظهار کرد: یک واحد کارخانه لبنیات در شهرک صنعتی چادگان آماده بهره برداری است اما مشکلات مربوط به کمبود سرمایه در گردش و رقابتی بودن بازار تولید محصولات لبنی در منطقه غرب استان، باعث وقفه در راه اندازی کارخانه است که با پیگیری‌های انجام شده به زودی در مدار تولید قرار گیرد.

پذیرش محدودیت‌ها برای حفظ محیط زیست

وی بیان داشت: در سند اجرایی و راهبردی آمایش استان اصفهان برخی محدودیت‌ها وضع شده که توسعه و رونق شهرک صنعتی چادگان را با مانع مواجه کرده است اما به هرحال برای حفظ محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان، چاره‌ای جز پذیرش این محدودیت‌ها نیست.

فرماندار چادگان افزود: زیرساخت‌های لازم از جمله گازرسانی و روشنایی و خیابان کشی و جدول گذاری معابر شهرک به طور نسبی تکمیل شده و سرمایه‌گذاران می‌توانند برای استفاده از مزایای سرمایه گذاری در شهرک صنعتی چادگان و ناحیه صنعتی آنالوجه اقدام کنند و فرمانداری نیز آماده پیگیری درخواست آنان است.

احداث پد بالگرد ۵۰ درصد پیشرفت دارد

وی با اشاره به پیگیری در ایجاد پد بالگرد چادگان، گفت: با اعتباری که فرمانداری برای این پروژه در نظر گرفت، هم اکنون احداث پد مذکور توسط شهرداری چادگان با پیشرفت ۵۰ درصدی در حال انجام است.

قطعه دوم باند چادگان به اصفهان امسال افتتاح می‌شود

توکلی بیان داشت: باند دوم جاده چادگان به اصفهان با بیش از یک دهه توقف سال ۹۸ فعال و قطعه اول آن در سال گذشته به بهره برداری رسید و قطعه دوم نیز تا گردنه سرخ (در محدوده شهرستان چادگان) امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: مطالعات فنی مربوط به احداث ادامه باند دوم جاده چادگان- رزوه تا سه راه اسکندری انجام خواهد شد که پس از پایان مطالعات آن از سال ۱۴۰۱ امکان تخصیص اعتبار برای آغاز اجرای این پروژه وجود خواهد داشت.