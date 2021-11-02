رقابت های لیگ برتر کشتی فرنگی کشور در سنندج برگزار می شود

جمشید خیرآبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از چند سال چشم انتظاری بالاخره شاهد حضور تیم‌های باشگاهی کشتی کردستان در سطح اول کشور هستیم.

وی افزود: نماینده کردستان با نام «زاگرس سنندج» در این رقابت‌ها حضور دارد و با تیم‌های سازین سعید اندیمشک، آریوبرزن بهبهان و امید لرستان هم گروه است.

خیرآبادی اعلام کرد: رقابت‌های کشتی فرنگی لیگ برتر باشگاه‌های کشور با شرکت ۱۶ تیم در چهار گروه چهار تیمی انجام می‌شود و نماینده کردستان از روز جمعه ۱۴ آبان ماه به مصاف حریفان می‌رود.

وی افزود: مسابقات نماینده کردستان در لیگ برتر کشتی فرنگی در استادیوم ۲۲ گولان سنندج برگزار خواهد شد و همه علاقه مندان به کشتی که کارت واکسیناسیون کرونا دارند می‌توانند به عنوان تماشاچی در سالن حضور یابند.