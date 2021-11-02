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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۷:۳۳

رئیس هیأت کشتی کردستان:

رقابت های لیگ برتر کشتی فرنگی کشور در سنندج برگزار می شود

رقابت های لیگ برتر کشتی فرنگی کشور در سنندج برگزار می شود

سنندج- رئیس هیأت کشتی کردستان گفت: رقابت های لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه های کشور با حضور چهار تیم از روز جمعه ۱۴ آبان ماه در سالن شش هزار نفری استادیوم ۲۲ گولان سنندج برگزار خواهد شد.

جمشید خیرآبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از چند سال چشم انتظاری بالاخره شاهد حضور تیم‌های باشگاهی کشتی کردستان در سطح اول کشور هستیم.

وی افزود: نماینده کردستان با نام «زاگرس سنندج» در این رقابت‌ها حضور دارد و با تیم‌های سازین سعید اندیمشک، آریوبرزن بهبهان و امید لرستان هم گروه است.

خیرآبادی اعلام کرد: رقابت‌های کشتی فرنگی لیگ برتر باشگاه‌های کشور با شرکت ۱۶ تیم در چهار گروه چهار تیمی انجام می‌شود و نماینده کردستان از روز جمعه ۱۴ آبان ماه به مصاف حریفان می‌رود.

وی افزود: مسابقات نماینده کردستان در لیگ برتر کشتی فرنگی در استادیوم ۲۲ گولان سنندج برگزار خواهد شد و همه علاقه مندان به کشتی که کارت واکسیناسیون کرونا دارند می‌توانند به عنوان تماشاچی در سالن حضور یابند.

کد مطلب 5341655

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