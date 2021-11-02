شعبه رسیدگی به امور شهرداری در دادگستری آذربایجان غربی ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد خلیل پور دوشنبه شب در صحن علنی شورای اسلامی شهر ارومیه که در حضور رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان آذربایجان غربی برگزار شد، افزود: وضعیت مالی کنونی و از سویی بدهی‌های شهرداری در برخی حوزه‌ها نیازمند حمایت از سوی دادگستری استان برای حل مشکلات و معضلات موجود است تا گره مشکلات مدیریت شهری باز شود.

وی با انتقاد از روند مردود دانستن برخی مصوبات شورای شهر که قانون محسوب می‌شوند، ادامه داد: این مصوبات با وجود تصویب در شورا و تأیید در هیئت تطبیق و یا حل اختلاف از سوی سیستم قضائی مردود اعلام می‌شود که موجب مشکلاتی برای مدیریت شهری است.

تفکیک قولنامه ای زمین‌ها در ارومیه به مشکل مدیریت شهری تبدیل شده است

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه تفکیک قولنامه ای زمین‌ها در ارومیه و سپس اقدام بر مبنای سند مادر از سوی برخی افراد سودجو به مشکلی برای مدیریت شهری تبدیل شده که نیازمند مساعدت دستگاه قضائی است.

خلیل پور خواستار ایجاد شعبه ویژه در دادگستری استان جهت رسیدگی به امور شهرداری شد و تصریح کرد: از سیستم قضائی خواهشمندیم تمامی شکایات پیمانکاران عمرانی به کمیسیون‌های تخصصی مربوطه ارجاع شود.

وی با اشاره به موانع ایجاد شده برای شهرداری از سوی طرح تفصیلی جدید و اینکه امسال را مقام معظم رهبری سال مانع زدایی اعلام کرده‌اند، ادامه داد: شهرداری ارومیه ماهانه ۴۷ میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کند که بین درآمدهای فعلی با توجه به اجرای طرح تفصیلی و پرداخت حقوق پرسنل هماهنگی وجود ندارد.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: طرح تفصیلی جدید که اجرایی می‌شود موجب کاهش محسوس درآمدها شده زیرا این طرح مانع صدور پروانه برای صاحبان ملک شده و هم اکنون سرمایه گذاران در حال کوچ به سایر شهرها هستند زیرا در سایر کلانشهرها چنین مشکلی وجود ندارد.

۸۰ درصد آمد شهرداری ارومیه با اجرای طرح تفصیلی جدید کاهش یافت

خلیل پور با اعلام اینکه ۸۰ درصد درآمدهای شهرداری ارومیه در اثر اجرای طرح تفصیلی جدید کاهش داشته است، ادامه داد: مناطق یک و پنج جز مناطق پردرآمد برای مدیریت شهری است اما طی ماه گذشته در منطقه پنج تنها دو فقره پروانه صادر شده است.

وی به یکی از مشکلات شهر و همچنین شکایت شهروندان از این مهم اظهار کرد: سد معبر به یکی از مشکلات اساسی شهر ارومیه تبدیل شده و هم اکنون با توجه به شرایط موجود، بدون همکاری دستگاه قضائی و همراهی پلیس مدیریت سد معبر عملاً امکانپذیر نیست.

خلیل پور عنوان کرد: ساماندهی دست فروشان از سال‌های پیش در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد اما همکاری لازم از سوی خود دست فروشان انجام نمی‌پذیرد و این موجب شکست برنامه‌ها و هدف گذاری ها است.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه افزود: هم اکنون اگر از کمربندی خاتم الانبیا و یا جاده شهرک استاد شهریار عبور کنیم خواهیم دید که عملاً تردد شهروندان با مشکلات بسیار مهمی روبرو شده است.

ضرورت اختصاص زمین مناسب برای ایجاد بازارچه‌های محلی

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر ارومیه نیز در این جلسه با بیان اینکه سد معبر و مقابله با دست‌فروشی به معضلی برای شهر تبدیل شده است، افزود: بحث ساماندهی به معنا و مفهوم واقعی تا جایی که برای مدیریت شهری مقدور بود اتفاق افتاده چرا که شهرداری اقدام به ایجاد بازارچه‌های هفتگی و بازارهای روز محلات مبادرت کرده است.

حسین پناهی با اشاره به بازارچه‌های محلات گفت: اداره املاک و مستغلات چنانچه زمین‌هایی در اختیار دارد به سازمان ساماندهی مشاغل مزاحم شهری و فرآورده‌های کشاورزی بدهد تا در مدیریت موضوع رفع موانع کنیم.

وی با اشاره به کمربندی خاتم الانبیا (ص) ادامه داد: هم اکنون اگر حضور یابیم در لاین تندرو کمربندی خاتم الانبیا مشکلاتی ایجاد شده است که علاوه بر آبروریزی برای شهر با توجه به عبور مسافران، موجب به خطر افتادن ایمنی شهروندان شده است.