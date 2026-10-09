گروه هنر خبرگزاری مهر-سجاد خیامی؛ تئاتر به عنوان هنری کهن از گذشته پیوندی ناگسستنی با جامعه و مردم داشته و همواره عرصه‌ای توجه برانگیز و تأثیرگذار بوده است. تماشای یک نمایش می‌تواند تا ساعت‌ها ذهن تماشاگر را درگیر خود نگاه دارد و بر اندیشه، احساسات و نگرانی‌های او مؤثر باشد. از این رو در این گزارش تلاش می‌کنیم تا با مرور مهمترین اخبار تئاتر در هفته گذشته به اتفاقات، حواشی و رویدادهای این هنر بپردازیم.

درگذشت تلخ طارق نیک‌پور

طارق نیک‌پور، نوازنده باسابقه سازهای کوبه‌ای و عضو گروه تئاتر «تی‌توک» هرمزگان، عصر جمعه ۱۰ مهر در سن ۴۰ سالگی بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت. این اتفاق تلخ در شرایطی رخ داد که وی دقایقی پیش از آغاز ششمین اجرای نمایش «مثل آب برای شکلات» در مجموعه «خانه هنر تمام ناتمام» دچار این عارضه شد و جامعه تئاتر و موسیقی را در بهت و اندوه فرو برد. به فاصله کوتاهی پس از این ضایعه دردناک، مراسم بزرگداشت و یادبود این هنرمند فقید با حضور جمعی از هنرمندان در همان محل اجرای نمایش برگزار شد تا یاد و خاطره سال‌ها فعالیت هنری او گرامی داشته شود.

نقش‌آفرینی سیامک صفری و غزل شاکری در موزیکال «آرزوهای کوچک»

نمایش موزیکال «آرزوهای کوچک» به نویسندگی محمدرضا کوهستانی، با کارگردانی حسین پارسایی و تهیه‌کنندگی سیدعماد عامری، به‌زودی در تالار وحدت تهران روی صحنه می‌رود.

سیامک صفری پس از ۳ سال دوری از صحنه تئاتر، قرار است در این اثر نقش «بابا» را ایفا کند. غزل شاکری در نقش «خانوم» و رایان سرلک در نقش «خوشگله» نیز وی را همراهی می‌کنند.

در توضیح این نمایش که روایتی از «قصه بچه‌های بی‌خانمان که به فردا امید دارند» است، عواملی چون پوریا خادم (آهنگساز) و سروش کریمی‌نژاد (طراح حرکت) حضور دارند. پیش‌فروش بلیت اجراهای نخست این اثر از ۱۸ مهر آغاز می‌شود و تمامی درآمدهای آن صرف امور نیکوکاری کودکان خواهد شد.

حسین پارسایی این‌ روزها نمایش «سیاوش» را در زمین تنیس باشگاه انقلاب روی صحنه دارد.

آغاز تمرینات و آماده‌سازی نمایش «تناسخ ...»

نمایش «تناسخ‌ ...» به نویسندگی امیرعلی نبویان و کارگردانی علی غریب، این روزها مراحل آماده‌سازی خود را پشت سر می‌گذارد. در خلاصه داستان این اثر که رویکردی رازآلود و متفاوت دارد، آمده است: «تناسخ روایتی است از آنچه شاید پس از پایان آغاز شود؛ جایی میان رفتن و ماندن و کالبدی که تا پایان مشخص نمی‌شود سهم چه کسی خواهد شد.»

اقتباسی تازه از کمدی چخوف در تماشاخانه انتظامی

نمایش «بچه‌خرس» به کارگردانی و دراماتورژی مریم نورالدینی، از دوشنبه ۲۰ مهر در سالن انتظامی خانه هنرمندان ایران آغاز می‌شود. این اثر که محصول گروه تئاتر «مرینو» است، برداشتی آزاد از نمایشنامه کمدی و تک‌پرده‌ای «خرس» اثر آنتوان چخوف محسوب می‌شود و بازیگرانی چون آزاده کرمی، علی حیدری و بابک عبدی در آن ایفای نقش می‌کنند.

اجرای اثری از هارولد پینتر در کاخ هنر

نمایش «سکوت» نوشته هارولد پینتر برنده جایزه نوبل ادبیات، با طراحی و کارگردانی گلزار حذفی به‌زودی در مجموعه «کاخ هنر» روی صحنه می‌رود. این اثر روایتی است از مواجهه سه انسان با تنهایی، خاطرات و گذشته. در این اجرا که با همکاری موسسه فرهنگی هنری «فلانور» آماده شده‌است، امیر آهن، احسان ایرانی و شقایق افتاده به عنوان بازیگر حضور دارند.

خیام وقارکاشانی و غزاله اکرمی در «داستان خرس‌های پاندا»

نمایش «داستان خرس‌های پاندا به روایت یک ساکسیفونیست که معشوقه‌ای در فرانکفورت دارد» نوشته ماتئی ویسنی‌یک، با کارگردانی مریم امینی در تماشاخانه طهران روی صحنه می‌رود. بر اساس اعلام گروه اجرایی، خیام وقارکاشانی و غزاله اکرمی به عنوان بازیگران این اثر معرفی شده‌اند که روایتگر ۹ شب عجیب و متفاوت از همراهی یک مرد با زنی ناشناس است.

اعلام نتایج اولیه رویداد ملی «همچون فردوسی»

نتایج اولیه رویداد ملی تولید آثار نمایشی «همچون فردوسی» که با هدف اقتباس و بازآفرینی صحنه‌ای از شاهنامه برگزار می‌شود، در ۲ بخش آزاد و دانشجویی اعلام شد. از میان ۱۳۰ اثر ارسالی، در نهایت ۸ نمایش در بخش آزاد و ۳ اثر در بخش دانشجویی توانستند به مرحله پذیرش اولیه راه پیدا کنند.

معرفی آثار بخش حرکت رویداد ملی نمایشی «ایران‌دخت»

با پایان ارزیابی آثار، ۷ نمایش راه‌یافته به بخش صحنه‌ای (مبتنی بر حرکت) رویداد ملی هنرهای نمایشی «ایران‌دخت» معرفی شدند. این رویداد با محوریت بانوان و خانواده، از یکم تا هفتم آذر ۱۴۰۵ در تهران برگزار خواهد شد.

انتصاب دبیر جشنواره تئاتر بسیج و مدیران انجمن نمایش آیینی

در هفته گذشته با احکام جداگانه‌ای از سوی حامد شب‌خیز رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور، مدیران جدید رویدادهای نمایشی این سازمان معرفی شدند. بر این اساس، محمود فرهنگ به عنوان دبیر هفدهمین دوره جشنواره سراسری تئاتر بسیج «سودای عشق» منصوب شد. همچنین محمد نجاری به عنوان رئیس هیئت‌مدیره انجمن نمایش آیینی معرفی و چهره‌هایی چون احمد جولایی، حفیظ‌الله رفیعی و حسین امیری در ترکیب جدید این هیئت‌مدیره قرار گرفتند.

اقتباسی تجربی از «آنتیگونه»

نمایش «خروج آنتیگونه» (Antigone Exits) با بازنویسی نینا سگال و کارگردانی جف جیمز، در تئاتر «مینروا» چیچستر روی صحنه رفته است. این اجرای ۷۵ دقیقه‌ای با شکستن دیوار چهارم، بازآفرینی ملتهبی از تبعات عاطفی جنگ و فروپاشی روانی ارائه می‌دهد.

موزیکال «ویتسک» در لندن

نمایش موزیکال «فرانتس و ماری» (Franz & Marie) که اقتباسی از نمایشنامه مشهور «ویتسک» اثر گئورگ بوشنر است، در تئاتر «چرینگ کراس» لندن اجرا می‌شود. این اثر ضدجنگ با حضور ۱۴ بازیگر-نوازنده، مضامینی چون شکاف طبقاتی و استثمار را در قالب یک موزیکال فولک روایت می‌کند.