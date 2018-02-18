آنفولانزای فوق حاد علت تلفات کبوتران اسلام آباد غرب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، فریدون یاوری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه با اشاره به تلفات گونه کبوتر وحشی در منطقه بدره ای شهرستان اسلام آباد غرب، گفت: با توجه به شیوع بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان، ضمن تهیه نمونه خون از پرندگان زنده و آزمایش های متعدد بر روی پرندگان تلف شده، مشخص شده که علت تلفات کبوتران اسلام آباد غرب، آنفولانزای فوق حاد پرندگان نیست.

یاوری افزود: بر اساس اظهارنظر دامپزشکان، نیوکاسل کبوتری محتمل ترین علت مرگ و میر این پرندگان است و اگر این احتمال نیز منتفی شود، مسمومیت علت مرگ پرندگان است و جای نگرانی در خصوص شیوع آنفولانزای فوق حاد پرندگان نیست.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه ادامه داد: به محض رویت لاشه کبوتران وحشی، شاهرخ سبزی رئیس اداره محیط زیست به همراه رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان اسلام آباد غرب، حیدری از شبکه دامپزشکی استان کرمانشاه، رحیمی استاد دانشگاه و فوق تخصص دامپزشکی ضمن حضور در منطقه و بررسی کامل موضوع، تعداد زیادی از پرندگان تلف شده را جمع آوری، کالبدشکافی و از قسمت های مختلف بدن پرندگان همچون کبد، ریه، مری، طهال و کلیه نمونه گیری و همراه با نمونه خون پرندگان زنده جهت تشخیص به تهران ارسال شد.

یاوری گفت: پرندگان تلف شده به صورت بهداشتی دفن شدند و منطقه نیز به صورت مستمر پایش می شود و از این رو جای هیچ نگرانی نیست.