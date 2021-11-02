جامعیت اسلام با انقلاب اسلامی بروز پیدا کرد

حجت الاسلام روح الله رحمانی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بیانات رهبرانقلاب در دیدار با مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی گفت: رهبر انقلاب در این دیدار به نکاتی اشاره کردند که باید مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. معظم له در سخنان خود به اهمیت زمان شناسی اشاره و بیان کردند: در هر دوره‌ای از دوره‌های زمان وظیفه‌ی مؤمنین این است که ببینند در چه موقعیتی قرار دارند و دین از آنها چه می‌خواهد، به آن بیاندیشند و به آن عمل کنند. اسلام دین جامعی است، اولین وظیفه این است که باید حق این جامعیت را ادا کرد. قدرتهای سیاسی مادی، اصرار دارند بر اینکه اسلام را منحصر کنند در عمل فردی و عقیده‌ی قلبی.

وی ادامه داد: جامعیت اسلام در معنای پاسخ گویی تام قرآن و عترت به نیازهای هدایتی انسان تا قیامت یکی از مهم‌ترین مباحثی محسوب می‌شود که در آموزه‌های اهل بیت مورد تأکید قرار گرفته است. در نگرش بزرگان دین، اسلام ناب محمدی از جامعیت مطلق در بیان امور هدایتی برخوردار است و تمام آن چه را که بشر در راه سعادت و کمال نیاز دارد بیان کرده است.

مدیر کل دفتر نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی‌افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی، جهان با رویکرد و تعریف جدیدی از دین مواجه شد. رویکردی که سالیان سال در کشورهای غربی به فراموشی سپرده شده بود. امام خمینی با رهبری خود نشان داد دین علاوه بر عرصه فردی، در قلمروهای اجتماعی و مسائل مهم بشریت نیز حرف‌های اساسی دارد و جامعیت اسلام عملاً مشاهده شد و تلاش‌هایی که سیاستمداران و استعمارگران غربی برای محدود کردن دین اسلام در کشورهای مسلمان انجام داده بودند با چالش جدی رو به رو شد به همین خاطر تلاش‌ها برای انحصارِ احکام و دستورات اسلام در عملِ فردی به کار بسته شد و استکبار جهانی آن را به عنوان یک مسئله فکری در جوامع اسلامی رواج داد.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهمی که قرآن به آن اشاره می‌کند، هدف بعثت پیامبران است. آیات قرآن به روشنی و صراحت حاکی از این مطلب است که انبیا الهی تنها برای سامان بخشیدن به جنبه‌های فردی و اخروی بشر برانگیخته نشدند بلکه نیازها و خواسته‌های اجتماعی و دنیایی انسان‌ها نیز مورد نظر پیامبران بوده است. قرآن در این باره می‌فرماید: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ…؛ به یقین ما فرستادگان خود را با دلایلی روشن (از منطق و معجزه) فرستادیم و با آنها کتاب (آسمانی) و وسیله سنجش (معانی و شناسایی حق از باطل و وزن اشیا خارجی) فرو فرستادیم تا مردم (در زندگی دنیا) به قسط و عدل برخیزند. این تعبیر نشان می‌دهد که اسلام تنها محدود به جنبه‌های فردی نیست.