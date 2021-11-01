جزئیات نرخ رسمی ۴۶ ارز/ افزایش قیمت ۲۲ ارز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، امروز هر دلار آمریکا ۴۲ هزار ریال، پوند انگلیس ۵۷ هزار و ۴۹۸ ریال و یورو ۴۸ هزار و ۵۶۹ ریال ارزش‌گذاری شد. بر پایه این گزارش، امروز هر فرانک سوئیس ۴۵ هزار و ۸۸۷ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۸۸۹ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۹۷۹ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۵۲۷ ریال، روپیه هند ۵۶۱ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۹۳۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۴ هزار و ۴۶۵ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۶ هزار و ۸۴۵ ریال، دلار هنگ‌کنگ پنج هزار و ۳۹۹ ریال و ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال ارزش‌گذاری شد.

همچنین، هر دلار کانادا ۳۳ هزار و ۹۰۷ ریال، دلار نیوزیلند ۳۰ هزار و ۱۲۴ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۷۵۷ ریال، لیر ترکیه ۴ هزار و ۳۷۳ ریال، روبل روسیه ۵۹۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۸ ریال، لیر سوریه ۳۴ ریال، دلار استرالیا ۳۱ هزار و ۵۶۰ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۶۰۴ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۰۰ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۸۲ ریال، کیات میانمار ۲۵ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۸۷۰ ریال، یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۸۹۱ ریال و دینار لیبی ۹ هزار و ۲۴۵ ریال تعیین شد.

امروز در تابلوی بانک مرکزی هر یوان چین ۶ هزار و ۵۶۶ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۶ هزار و ۲۰۸ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۱۴۲ ریال، یک‌هزار وون کره‌جنوبی ۳۵ هزار و ۷۴۸ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۸۳۹ ریال، هر لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۲۹۱ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۶۰ ریال، افغانی افغانستان ۴۶۳ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۳۵۶ ریال، منات جمهوری آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۳ هزار و۸۴ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ هزار و ۷۳۷ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۸۳ ریال قیمت خورد.