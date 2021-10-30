جزئیات نرخ رسمی ۴۶ ارز/ قیمت ۲۱ ارز کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، امروز هر دلار آمریکا ۴۲ هزار ریال، پوند انگلیس ۵۷ هزار و ۵۰۹ ریال و یورو ۴۸ هزار و ۵۱۹ ریال ارزش‌گذاری شد. بر پایه این گزارش، امروز هر فرانک سوئیس ۴۵ هزار و ۸۳۰ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۸۸۱ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۹۶۹ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۵۲۲ ریال، روپیه هند ۵۶۱ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۹ هزار و ۱۳۵ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۴ هزار و ۵۳۳ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۶ هزار و ۸۲۸ ریال، دلار هنگ‌کنگ پنج هزار و ۴۰۰ ریال و ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال ارزش‌گذاری شد.

همچنین، هر دلار کانادا ۳۳ هزار و ۸۸۱ ریال، دلار نیوزیلند ۳۰ هزار و ۸۰ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۷۵۵ ریال، لیر ترکیه ۴ هزار و ۳۶۶ ریال، روبل روسیه ۵۹۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۹ ریال، لیر سوریه ۳۴ ریال، دلار استرالیا ۳۱ هزار و ۵۶۰ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۱۳۷ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۲۰۲ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۹۰ ریال، کیات میانمار ۲۴ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۸۳۸ ریال، یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۸۱۷ ریال و دینار لیبی ۹ هزار و ۲۳۶ ریال تعیین شد.

امروز در تابلوی بانک مرکزی هر یوان چین ۶ هزار و ۵۵۸ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۵ هزار و ۹۲۴ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۱۴۰ ریال، یک‌هزار وون کره‌جنوبی ۳۵ هزار و ۷۴۰ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۸۲۴ ریال، هر لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۳۱۳ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۶۲ ریال، افغانی افغانستان ۴۶۳ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۲۷۶ ریال، منات جمهوری آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۰ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۳ هزار و ۱۵۰ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ هزار و ۷۳۹ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و ۲۳ ریال قیمت خورد.