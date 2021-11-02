طالبان پیوستن نظامیان سابق افغانستان به داعش را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، طالبان با اشاره به این مطلب که گروه تروریستی داعش ظرفیت جذب افراد را ندارد، خبر پیوستن شماری از نظامیان سابق افغانستان به این گروه تروریستی را رد کرد.

«بلال کریمی» معاون سخنگوی طالبان در همین رابطه گزارش رسانه‌های آمریکایی درباره پیوستن نیروهای امنیتی پیشین افغانستان به گروه داعش را تبلیغات خواند و گفت گروه تروریستی داعش هیچ مکان ثابتی در افغانستان ندارد و چنانچه حرکتی انجام دهد، از سوی طالبان سرکوب خواهد شد.

پیشتر روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش داده بود که برخی از نظامیان آموزش ‌دیده‌ افغان که در معرض تهدید طالبان هستند، برای پیوستن به گروه داعش ثبت نام کرده ‌اند.

گزارش مذکور به برخی اعضای سابق اطلاعات افغانستان و واحدهای نظامی نخبه و آموزش‌ دیده توسط آمریکا اشاره می کند که اکنون از سوی حامیان آمریکایی خود رها شده‌ اند و توسط طالبان شکار می‌شوند.