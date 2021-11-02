سوءمدیریت علت اصلی قطعی مکرر برق در تابستان بود

به گزارش خبرنگار مهر در ادامه جلسه علنی روز (سه شنبه ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی محمدعلیپور نماینده ماکو در جریان بررسی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درخصوص علت قطع برق و خاموشی های مکرر در تابستان اخیر گفت: گزارش کمیسیون با دیدگاه کارشناسی و ارائه راه حل ها بود، اما باید گفت تابستان گذشته روزهای سختی بود.

نماینده مردم ماکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درست است در صنعت برق سرمایه گذاری کمتری داشته ایم، اما در سال خشکسالی در اثر قطعی‌های مکرر، کشاورزان نیز خسارت دیدند، چرا که از تکنولوژی های مثل آبیاری نوین و قطره‌ای استفاده کردند و در نهایت محصولشان نارس شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشاورزان ضرر و زیان بسیاری از قطعی برق دیدند که جبران ناپذیر است، گفت: مجلس باید تکلیف صنعت برق و مسئولان برق را روشن کند، چرا که تابستان گذشته در جریان قطع و وصل برق کل مردم ایران آسیب دیدند.