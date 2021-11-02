خودروهای خودران آینده ورای موانع را می بینند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، فناوری جدید به خودروهای خودران قابلیت بینایی قدرتمندی اضافه می‌کند که مشابه اشعه ایکس است تا آنها بتوانند عابران، دوچرخه سواران و وسایل نقلیه دیگری که در دیدرس نیستند را ردیابی کنند.

فناوری مذکور «ادراک جمعی» (CP) نام گرفته و کارشناسان استرالیایی اکنون تجاری سازی آن را آغاز کرده‌اند. «ادراک جمعی شامل نصب واحدهای اشتراک گذاری اطلاعات کنار جاده‌ای است که حسگرهایی مانند دوربین و لیدار دارند.

به عنوان مثال در یک تقاطع پر رفت و آمد، وسایل نقلیه می‌توانند با استفاده از این واحدها آنچه را که در مسیر رصد می‌کنند با خودروهای دیگر به اشتراک بگذارند.

به این ترتیب هر خودرو قابلیت رصدی مشابه اشعه ایکس خواهد داشت تا بتواند ورای اتوبوس‌ها را ببیند و متوجه عابران پیاده شود یا خودرو متوجه می‌شود یک ون با سرعت بالا در حال گذر از چراغ قرمز است.

وسایل نقلیه خودران مجهز به هوش مصنوعی هستند که برای ردیابی عابران پیاده و اجتناب از تصادف آموزش دیده است. اما زمانی می‌توان از خودروهای خودران به طور گسترده استفاده کرد که از حرکت ایمن آنها اطمینان حاصل کرد. بنابراین آموزش واکنش در موقعیت‌های خاص به این خودروها برای استفاده گسترده از آنها حیاتی است.

پروژه استرالیایی توسطiMOVE (مرکز تحقیقاتی با بودجه دولتی)، شرکت Cohda Wireless(تولید کننده نرم افزار حمل ونقل) و دانشگاه سیدنی انجام شده است.

نتایج این پژوهش پس از ۳ سال تحقیق و توسعه منتشر شده است.