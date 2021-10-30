خودروی مسابقه ای برقی رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، قرار است نخستین خودروی مسابقه فورمولا با ۲ صندلی در کنفرانس تغییرات آب وهوایی COP26 رونمایی شود. این خودرو می‌تواند در ۳.۲ ثانیه سرعت خود را از صفر به ۱۰۰ کیلومتر برساعت برساند.

«انویژن ویرجین ریسینگ» با کمک شرکت «جانسون متی» نمونه اولیه این خودرو را توسعه داده‌اند که بیشترین سرعت آن ۱۴۹ مایل برساعت است.

در این وسیله نقلیه انگلیس سلول‌های باتری لیتیوم یونی با استفاده از فناوری eLNO شرکت جانسون متی به کار رفته است.

این فناوری تراکم انرژی را ۲۰ درصد افزایش می‌دهد و علاوه بر آن عمر باتری و مدت زمان استفاده از آن نیز بیشتر از نمونه‌های فعلی است. باتری‌های مذکور احتمالاً از ۲۰۲۴ میلادی تولید خواهند شد و برای استفاده در خودروهای مسافری بزرگ‌تر و SUV ها نیز مناسب خواهند بود.

این خودروی مسابقه‌ای به طور خاص برای آزمایش و ارتقای عملکرد باتری ساخته شده است.