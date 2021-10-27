هاوربایک ژاپنی سال آینده به بازار می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، این وسیله نقلیه پرونده که Xturismo نام گرفته و توسط یک استارت آپ ژاپنی به نام A.L.I Technologies رونمایی شده، یک پرواز آزمایشی انجام داد.

تولید کننده مذکور تصمیم دارد ۲۰۰ هاوربایک تک سرنشین بسازد که وزن هر کدام ۳۰۰ کیلوگرم خواهد بود. این دستگاه‌ها در نیمه نخست ۲۰۲۲ میلادی تحویل مشتریان داده می‌شوند.

علاوه بر آنکه می‌توان از این هاوربایک برای تفریح و سرگرمی استفاده کرد، قابلیت نجات مردم در حوادث دریایی را نیز دارند.

در پرواز آزمایشی، هاوربایک چند فوت از زمین فاصله گرفت و به مدت یک دقیقه و نیم پرواز کرد. وسیله نقلیه هوایی مذکور دارای موتور احتراقی است و با کمک دو پروانه اولیه پرواز می‌کند که به جای چرخ‌ها قرار گرفته‌اند. علاوه برآن ۴ پروانه نیز در گوشه‌های وسیله نقلیه قرار گرفته‌اند تا ثبات برای آن فراهم کنند.

فناوری کنترل ارتفاعی که در این وسیله نقلیه به کار گرفته در پهپادهای بی سرنشین نیز به کار می‌رود.