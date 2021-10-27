  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۱۴

هاوربایک ژاپنی سال آینده به بازار می آید

هاوربایک ژاپنی سال آینده به بازار می آید

یک موتورسیکلت پرنده که می‌تواند با سرعت ۶۰ مایل برساعت (۱۰۰ کیلومتر برساعت) به مدت ۴۰ دقیقه حرکت کند، سال آینده با قیمت کمتر از ۵۰۰ هزار پوند به فروش می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، این وسیله نقلیه پرونده که Xturismo نام گرفته و توسط یک استارت آپ ژاپنی به نام A.L.I Technologies رونمایی شده، یک پرواز آزمایشی انجام داد.

هاوربایک ژاپنی سال آینده به بازار می آید

تولید کننده مذکور تصمیم دارد ۲۰۰ هاوربایک تک سرنشین بسازد که وزن هر کدام ۳۰۰ کیلوگرم خواهد بود. این دستگاه‌ها در نیمه نخست ۲۰۲۲ میلادی تحویل مشتریان داده می‌شوند.

هاوربایک ژاپنی سال آینده به بازار می آید

علاوه بر آنکه می‌توان از این هاوربایک برای تفریح و سرگرمی استفاده کرد، قابلیت نجات مردم در حوادث دریایی را نیز دارند.

هاوربایک ژاپنی سال آینده به بازار می آید

در پرواز آزمایشی، هاوربایک چند فوت از زمین فاصله گرفت و به مدت یک دقیقه و نیم پرواز کرد. وسیله نقلیه هوایی مذکور دارای موتور احتراقی است و با کمک دو پروانه اولیه پرواز می‌کند که به جای چرخ‌ها قرار گرفته‌اند. علاوه برآن ۴ پروانه نیز در گوشه‌های وسیله نقلیه قرار گرفته‌اند تا ثبات برای آن فراهم کنند.

هاوربایک ژاپنی سال آینده به بازار می آید

فناوری کنترل ارتفاعی که در این وسیله نقلیه به کار گرفته در پهپادهای بی سرنشین نیز به کار می‌رود.

کد مطلب 5337433
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها