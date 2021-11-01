تأیید طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شورای نگهبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفت: این شورا پس از رفع ابهامات طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از سوی مجلس، این طرح را مغایر شرع و قانون اساسی ندانست.

وی در این باره تصریح کرد: طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت چندین مرحله بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در رفت و آمد بود و در نهایت با اِعمال اصلاحات اخیر نمایندگان از سوی شورا مورد تأیید قرار گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان به منظور بررسی کارشناسی این طرح، جلسات متعددی با کارشناسان مختلف برگزار کرد و در نهایت با استماع تمامی نظرات و رفع ابهامات و اشکالات آن از سوی مجلس، اکنون این طرح با تأیید شورای نگهبان می‌تواند به قانون تبدیل شود.

طحان‌نظیف افزود: قانون اساسی کشور نگاه ویژه‌ای به نهاد خانواده دارد و با توجه به در نظر گرفتن احکام و امتیازات ویژه از سوی مجلس، امیدواریم اجرای این طرح به تسهیل در تشکیل و همچنین تحکیم نهاد خانواده بیانجامد.