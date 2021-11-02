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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۳۲

نماینده پارلمان لبنان:

لبنان در موضع قدرت قرار دارد/ عربستان فاقد ابتکار عمل است

لبنان در موضع قدرت قرار دارد/ عربستان فاقد ابتکار عمل است

یک نماینده پارلمان لبنان با اشاره به هجمه اخیر عربستان سعودی علیه این کشور، گفت: لبنان اکنون در موضع قدرت قرار دارد و سعودیها ابتکار عمل خود را از دست داده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «ابراهیم الموسوی» نماینده پارلمان لبنان در سخنانی هجمه گسترده عربستان سعودی علیه کشورش را به شدت محکوم کرد. وی گفت: عربستان ابتکار عمل خود را از دست داده است.

بر اساس این گزارش، نماینده پارلمان لبنان افزود: لبنان اکنون در موضع قدرت قرار دارد. اقدامات کشورهای حاشیه خلیج فارس علیه لبنان به مثابه مداخله آشکار آنها در امور داخلی بیروت است. واضح است که عربستان درگیر جنگ های چرخشی در منطقه شده است؛ جنگی هایی که ریاض را به هدفی که دنبال می کند، نمی رسانند.

پیشتر «حسن فضل الله» نماینده حزب الله در پارلمان لبنان در سخنانی گفت: ما در حزب الله با فشارها به وزیر «جورج قرداحی» مخالف هستیم. قرداحی تنها عقیده خود را به صورت کاملاً واقع گرایانه بیان کرده است آن هم پیش از آنکه در کسوت وزیر فعالیت خود را آغاز کند.

این نماینده پارلمان لبنان افزود: تمام آنچه که قرداحی گفته است به دفاع از مظلومیت یک ملت مربوط می‌شود اما جنجال بسیار بزرگی علیه او به راه افتاد. سعودی‌ها همین گونه کشور خود را اداره می‌کنند. آنها اجازه نمی‌دهند هیچکس حرف بزند. آنها نمی‌توانند دیدگاه مخالف خود را قبول کنند.

این عضو حزب الله تصریح کرد: ما اجازه نمی‌دهیم کشورمان گروگان باج خواهی دیگران باشد. ما اجازه نمی‌دهیم دیگران از کشورمان باج خواهی کنند. وزیر قرداحی اشتباهی نکرده است. ما در کنار او می‌ایستیم. فشارهای زیادی علیه قرداحی اعمال می‌شود.

کد مطلب 5341932

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    نظرات

    • IR ۱۷:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
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      سلام. شیخ نشینان سعودی نه سواد سیاسی دارند ونه معلومات اجتماعی ونه ابتکار دانایی ونه صبر اکمالی ونه زبان برآیی ونه گوش درایی . این شیخ نشینان فقط پول و رقص وآواز کور کورانه همین وبس.

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