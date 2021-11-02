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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۳۹

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی:

۵ میلیون نفر در کشور عضو بسیج دانش آموزی هستند

۵ میلیون نفر در کشور عضو بسیج دانش آموزی هستند

ایلام-رئیس سازمان بسیج دانش آموزی با اشاره به اینکه پنج میلیون نفر در کشور عضو بسیج دانش آموزی هستند، گفت: محور اصلی حرکت بسیج دانش آموزی تربیت اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی باستان صبح سه شنبه در دیدار با امام جمعه ایلام اظهار کرد: در حال حاضر پنج میلیون دانش آموز عضو تشکل‌های بسیج دانش آموزی در سراسر کشور هستند.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی کشور با اشاره به طراحی پویش‌های مختلف در سطح مدارس استان در راستای گام برداشتن در راستای دشمن شناسی و دشمن ستیزی، گفت: دانش آموزان با تربیت اسلامی می‌توانند پیشران بسیاری از فعالیت و برنامه‌های توسعه‌ای کشور باشند.

وی عنوان کرد: برنامه‌هایی که برای دانش آموزان اجرا می‌شود باید مفاهیم بلند انقلاب اسلامی را در برداشته باشد، با مشارکت و همراهی دانش آموزان اجرا شود و ارزش‌های اسلامی و دینی را تقویت کند.

باستان با اشاره به اینکه در سند تحول آموزش و پرورش که مقام معظم رهبری بر اینکه مسیری درستی را طی می‌کند تاکید داشته‌اند، افزود: در سند نیز فصل پنجم به عنوان یک فصل کلیدی مطرح است که ۴۳ مولفه برای دانش آموز در تراز انقلاب اسلامی بیان شده است و این مولفه ها و ویژگی‌های منطبق بر بیانیه گام دوم انقلاب است.

وی تصریح کرد: در سازمان بسیج دانش آموزی بر اساس سه سند بیانیه راهبردی گام دوم انقلاب، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند ۱۰ سال ارتقای بسیج فعالیت‌ها و برنامه‌ها طراحی شده‌اند.

کد مطلب 5341961

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