تصمیم گیری برای تزریق دوز سوم واکسن کرونا/واکنش به شروع پیک ششم

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام طبرسی در حاشیه جلسه کمیته علمی ستاد ملی مدیریت کرونا، در توضیح آخرین وضعیت کرونا در کشور، گفت: در عموم شهرها و استان‌های کشور روند کرونا از نظر بستری و ثبت موارد، کاهشی است و آماری که مشخص شده است زیر ۱۰ هزار نفر موارد جدید داریم.

وی در عین حال افزود: اما اینکه بگوییم پیک ششم دقیقاً چه زمانی آغاز می‌شود، قابل پیش‌بینی نیست؛ ولی چون ریتم بیماری سینوسی است حتماً یک افزایش خواهیم داشت و مهم است که این افزایش، تبدیل به پیک و بحران‌های پیشین نشود و با وضعیت واکسیناسیون امیدواریم چنین نشود.

وی با اشاره به اینکه حدود ۲۳ درصد مردم هنوز واکسن نزدند، اظهار کرد: این افراد سبب ضعف برنامه می‌شوند؛ چراکه مبتلا می‌شوند و سایرین را هم مبتلا می‌کنند و واکسن زده‌ها را هم دچار بیماری می‌کنند. الان واکسن به قدر کفایت از انواع مختلف موجود است و مردم باید تشویق به تزریق شوند.

وی تاکید کرد: در جلسه کمیته علمی در حال تصمیم گیری پیرامون تزریق دوز سوم هستیم که به چه افرادی تزریق شود. اکنون دوز سوم برای کادر درمان تزریق می‌شود و ان شاءلله برای سایر مردم هم دستورالعمل خواهد آمد.

طبرسی ادامه داد: تزریق دوز سوم به ترتیب خواهد بود؛ چون شاید همه احتیاج به تزریق دوز سوم نداشته باشند ولی افراد پرخطر و سنین بالا مورد هدف هستند؛ زیرا به مرور سیستم ایمنی در این افراد افت می‌کند و باید با بوستر دوز واکنش ایمنی را تقویت کرد.

طبرسی ادامه داد: عارضه واکسن در مقابل سود آن قابل چشم پوشی و خفیف است و عوارض منجر به مرگ و موارد شدید در حجم تزریق فعلی قابل اغماض است.

وی درباره افتراق آنفلوآنزا و کرونا و پروتکل‌های درمانی آن، بیان کرد: بحث بر تست‌های تشخیصی است و به محض اینکه آزمایشگاه مرکزی اعلام کند آنفلوآنزا به حد قابل توجهی رسیده است، ما تست‌های تشخیصی آنفلوآنزا را برای افتراق با کرونا فعال می‌کنیم؛ چون افتراق این دو بیماری از روی علائم زیاد امکان پذیر نیست و باید تمهیدات تست اندیشیده شود.

طبرسی گفت: فعلاً به صورت موردی، موارد آنفلوآنزا گزارش شده است اما آمار آن قابل توجه نیست. فعلاً نوع A آنفلوآنزا گزارش شده است.

وی درباره پروتکل‌های درمان کرونا افزود: گایدلاین‌های درمان کرونا از ابتدا تاکنون تغییراتی داشته است؛ چون کرونا یک بیماری با تغییر شرایط و علائم است و ممکن است دارویی که امروز تجویز می‌کنیم شش ماه بعد دیگر کاربرد نداشته باشد و پیش نویس تغییرات جدید به استان‌ها ابلاغ شده است و گایدلاین‌های جدیدتر هم ظرف یک تا دو هفته آینده ابلاغ خواهد شد.

وی در خصوص بازگشایی مدارس نیز بیان کرد: کمیته علمی کشوری نظر خود را اعلام می‌کند و ستاد ملی تصمیم نهایی را منتشر می‌کند.

طبرسی ادامه داد: اینکه مدارس و دانشگاه‌ها بازگشایی شود یک اصل است اما اینکه زمان بازگشایی چه زمانی باشد، بیشتر به بازگشایی تدریجی و دیدن عواقب آن معتقد هستیم. اگر پس از تزریق واکسن بتوانند با رعایت پروتکل بازگشایی تدریجی داشته باشند می‌توان به آن فکر کرد.

او تاکید کرد: در حال حاضر افزایش بستری ناشی از کرونا نداریم. چند شهر قرمز شدند که آنها افزایش بستری داشتند اما عمدتاً در شهرهای بزرگ چنین نبود و عمده شهرهای کشور افزایش بستری ندارند.

طبرسی درباره آمار فوتی‌های ناشی از کرونا نیز گفت: آمار فوتی‌ها تفاوت دارد وقتی ۴۰۰۰ نفر در ICU بستری هستند تعدادی هم فوت می‌کنند و وقتی مثلاً به کشوری مانند انگلستان هم نگاه می‌کنید که ۸۰ درصد واکسیناسیون کرده، می‌بینید روزی ۱۸۰ تا ۲۰۰ مرگ دارد و این همان اصل است که می‌گوئیم کرونا به زودی تمام نخواهد شد و رعایت پروتکل‌ها ضروری است. چون ریتم بیماری سینوسی است افزایش موارد قطعی خواهد بود ولی مهم این است که افزایش به بحران تبدیل نشود.

وی درباره تجمع شهرهای قرمز در نوار غربی کشور، تصریح کرد: نقاط مرزی که تردد بیشتر است احتمال خطر و بیماری بیشتر است و هنوز کمیته اپیدمیولوژی ما به جمع بندی نهایی نرسیده است.

وی درباره سویه دلتا پلاس نیز گفت: این سویه در حال رصد است و در برخی کشورها مانند روسیه و انگلیس شناسایی شده است که سبب افزایش موارد هم شده است اما در ایران هنوز گزارش رسمی از آن نداریم.