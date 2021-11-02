به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی در حاشیه نشست قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران، افزود: موضوع اصلی نشست امروز درباره نگرانی از وقوع پیک ششم بود و باید نسبت به پیک ششم حساس باشیم.

وزیر کشور ادامه داد: به همین منظور در این نشست به تقویت طرح شهید سلیمانی از حیث مراقبت‌ها، غربالگری و تست‌های پی سی آر تاکید شد.

وحیدی افزود: مقرر شد اکیپ‌های خاص وارد شهرهای قرمز شوند و نسبت به شدیدتر نشدن کرونا در این شهرها مراقبت کنند، و در شهرهای نارنجی هم باید بیشتر دقت و مراقبت شود تا قرمز نشود.

وی درباره محدودیت‌ها، گفت: تاکنون تغییراتی در محدودیت‌ها حاصل نشده و این محدودیت‌ها تا رفع نگرانی از پیک ششم ادامه دارد. موضوعات متعددی چون تقویت بسترهای مورد نیاز برای توسعه مبارزه با کرونا، اجرایی و برخی برای تصمیم گیری در ستاد ملی بررسی می‌شود.

وزیر کشور یادآور شد: لغو محدودیت‌های شبانه هم در ستاد ملی بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود و چیزی در ارتباط با این موضوع نسبت به قبل عوض نشده است.

وحیدی درباره محدودیت‌های اصناف و ساعات کار آنها، گفت: محدودیت عوض نشده و مهم این است زدن ۲ دوز واکسن کرونا برای اصناف لازم است و تا اول آبان باید یک دوز را زده باشند.

وی اضافه کرد: طرح هوشمند هم در سه استان پایلوت یعنی قزوین، کردستان و آذربایجان غربی به خوبی انجام شد و نتایج خوبی داشته است.

فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره چگونگی بازگشایی مدارس هم گفت: مدارس برابر ابلاغیه‌های قبل و اعلام وزارت آموزش و پرورش با حفظ پروتکل‌ها، اعمال ماسک، به شکل ترکیبی و حضوری دایر است. در شهرهای قرمز چون محدودیت‌ها بیشتر است، به میزان همان محدودیت‌ها، کلاس‌ها تشکیل می‌شود.