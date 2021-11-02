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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۲۹

وزیر کشور:

محدودیت‌های کرونایی تا رفع نگرانی از پیک ششم ادامه دارد

محدودیت‌های کرونایی تا رفع نگرانی از پیک ششم ادامه دارد

فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: احتمال اضافه شدن به شهرهای قرمز وجود دارد و محدودیت‌های کرونایی تا رفع نگرانی‌ها از پیک ششم ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی در حاشیه نشست قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران، افزود: موضوع اصلی نشست امروز درباره نگرانی از وقوع پیک ششم بود و باید نسبت به پیک ششم حساس باشیم.

وزیر کشور ادامه داد: به همین منظور در این نشست به تقویت طرح شهید سلیمانی از حیث مراقبت‌ها، غربالگری و تست‌های پی سی آر تاکید شد.

وحیدی افزود: مقرر شد اکیپ‌های خاص وارد شهرهای قرمز شوند و نسبت به شدیدتر نشدن کرونا در این شهرها مراقبت کنند، و در شهرهای نارنجی هم باید بیشتر دقت و مراقبت شود تا قرمز نشود.

وی درباره محدودیت‌ها، گفت: تاکنون تغییراتی در محدودیت‌ها حاصل نشده و این محدودیت‌ها تا رفع نگرانی از پیک ششم ادامه دارد. موضوعات متعددی چون تقویت بسترهای مورد نیاز برای توسعه مبارزه با کرونا، اجرایی و برخی برای تصمیم گیری در ستاد ملی بررسی می‌شود.

وزیر کشور یادآور شد: لغو محدودیت‌های شبانه هم در ستاد ملی بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود و چیزی در ارتباط با این موضوع نسبت به قبل عوض نشده است.

وحیدی درباره محدودیت‌های اصناف و ساعات کار آنها، گفت: محدودیت عوض نشده و مهم این است زدن ۲ دوز واکسن کرونا برای اصناف لازم است و تا اول آبان باید یک دوز را زده باشند.

وی اضافه کرد: طرح هوشمند هم در سه استان پایلوت یعنی قزوین، کردستان و آذربایجان غربی به خوبی انجام شد و نتایج خوبی داشته است.

فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره چگونگی بازگشایی مدارس هم گفت: مدارس برابر ابلاغیه‌های قبل و اعلام وزارت آموزش و پرورش با حفظ پروتکل‌ها، اعمال ماسک، به شکل ترکیبی و حضوری دایر است. در شهرهای قرمز چون محدودیت‌ها بیشتر است، به میزان همان محدودیت‌ها، کلاس‌ها تشکیل می‌شود.

کد مطلب 5342093

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