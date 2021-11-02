طب ایرانی به کمک بیماران سرپایی کرونا می آید

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جان بابایی، روز سه شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰ در حاشیه نشست کمیته علمی کشوری کووید ۱۹، افزود: یکی از موضوعاتی که در نشست امروز بحث شد، استفاده از درمان‌های کمکی طب ایرانی برای بیماران سرپایی کرونا بود.

وی با تاکید بر مباحث طب ایرانی که مورد تأیید مجامع علمی و دانشگاهی است، تصریح کرد: آنچه مسلم است برای بیماران سرپایی کرونا، درمان خاصی وجود ندارد و می‌توان از مکمل‌های طبیعی که طب ایرانی آنها را تأیید کرده است، استفاده کرد.

جان بابایی ادامه داد: دوباره تاکید می‌کنم که استفاده از درمان‌های طب ایرانی فقط برای بیماران سرپایی کرونا است.

وی افزود: تشخیص کرونای خفیف به عهده پزشک است و نمی‌توان بدون معاینه دقیق پزشک، نسبت به درمان بیماران سرپایی کرونا اقدام کرد.

معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه با تاکید بر اینکه وارد پیک ششم نشده‌ایم، گفت: البته در برخی استان‌ها یک مقدار افزایش بیماران سرپایی را شاهد هستیم که اگر مدیریت شود می‌توان میزان مراجعات را کمتر کرد.

جانبابایی با عنوان این مطلب که بیشترین تأثیر واکسن در کاهش مرگ و میر بیماران است، افزود: مطالعات بیانگر اثربخشی واکسن‌های تولید داخل است و عوارض آنها قابل چشم پوشی است و کمترین عارضه را دارند.

معاون درمان وزارت بهداشت به استفاده از دوز بوستر اشاره کرد و گفت: دوز بوستر برای کسانی است که بیش از ۶ ماه است که از تزریق دوز دوم آنها گذشته است و افراد پرخطر مثل کادر درمان هستند که باید دوز یادآور تزریق کنند.

وی با عنوان این مطلب که مشارکت برای واکسیناسیون در برخی استان‌ها پایین است، افزود: همین مسئله باعث شده روند بیماران سرپایی کرونا در این استان‌ها قدری افزایش یابد.

جان بابایی ادامه داد: اگر مشارکت استان‌ها افزایش نیابد باید نگران پیک بعدی در آن استان‌ها باشیم. واکسیناسیون مهم‌ترین اقدام برای پیشگیری و درمانی است.