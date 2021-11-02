مجله موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در پایگاه PMC نمایه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دکتر رسول مدنی سردبیر مجله آرشیو موسسه رازی با اشاره به اهمیت نمایه شدن مجلات حوزه پزشکی، دامپزشکی و علوم زیستی و بیولوژی در این نمایه سازها اظهار کرد: سال هاست کتابخانه ملی امریکا تحت موتور جستجویی به نام «پاب مد» مجلات حوزه پزشکی، دامپزشکی و علوم زیستی را بر اساس برخی معیارهای علمی و تکنیکی ارزیابی کرده و بر اساس آن، برخی مجلات را مجاز می کند تا امکان نمایه سازی در پایگاه های استنادی مرتبط با این کتابخانه برای آنان فراهم شود.

وی با اشاره به تفاوت های فنی و کیفی نمایه سازهای مرجع پاب مد و مدلاین که سبب می شود برخی از مجلات در مدلاین و برخی صرفا در pmc نمایه شوند، افزود: معمولا مجلاتی که در هر دو نمایه هستند، جزو مجلات خاص محسوب می شوند که مجله آرشیو رازی از سال ۲۰۱۸ در مدلاین نمایه شد و پس از حفظ کیفیت در طول این مدت، امکان نمایه سازی آن در pmc نیز ایجاد شد.

سردبیر مجله آرشیو موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با بیان اینکه حدود یک سال صرف اقدامات تکنیکی و ایجاد زیرساخت لازم برای فایل های xml مورد نیاز و رفع اشکالات موجود شد، گفت: پس از ارزیابی علمی مجله و استانداردسازی های ویژه مرتبط با نمایه سازی ها، موفق شدیم ۵۵ مقاله آخر را به عنوان مقالات معتبر در پایگاه pmc نمایه کنیم.

وی ادامه داد: کمترین مزیتی که با ورود به pmc برای یک مجله اتفاق می افتد این است که خواننده های این مجله تنوع کشوری و قومیتی پیدا می کنند، به این ترتیب مجله بیشتر معرفی می شود و ورودی مقالات بین المللی که یکی از نقاط ضعف مجله آرشیو رازی در سال های گذشته بوده، از این طریق برطرف می شود.

مدنی تصریح کرد: در این راستا مقالات حدود ۱۰ کشور جدید از جمله آلمان، فرانسه، لوکزامبورگ، هندوستان، مصر، روسیه، قزاقستان و ازبکستان به آرشیو رازی ارسال شده است.

وی با بیان اینکه این تنوع و گوناگونی در نهایت میزان ارجاعات مقالات موجود در آرشیو رازی را افزایش می دهد، اضافه کرد: یکی از بن بست هایی که مجلات برای ورود به ISI با آن روبرو هستند، موضوع اینترنشنال بودن و ارجاعات است که با ورود مجله آرشیو رازی به مدلاین و PMC ، تاثیر آن را در آینده ای نیزدیک خواهیم دید که تا چه اندازه ارتقا عملکرد و سایتیشن ها تغییر می کند و مطمئنا با توجه به شرایطی که داریم وارد ISI خواهیم شد.

عضو هیئت علمی موسسه رازی تاکید کرد: این اتفاق حاصل زحمات و کار مداوم تیمی در حدود ۹ سال گذشته بود که از نقطه صفر به نزدیک ۱۰۰ رسیده ایم و امید است با ادامه این روند، کیفیت علمی مقالات همچنان حفظ شود؛ این موضوع که فاکتور بسیار مهمی در بهبود کیفیت محسوب می شود، نیازمند همت شایسته اعضای هیئت علمی موسسه و سایر محققین کشور است.

وی با اشاره به تاریخچه مجله آرشیو رازی گفت: این مجله با قدمت بیش از ۸۴ سال اولین مجله علمی تحقیقاتی کشور و خاورمیانه است؛ باید به عنوان سرمایه ملی به آن نگاه کرد و برای حفظ، حراست و ارتقا آن بکوشیم.

مدنی خاطرنشان کرد: در آغاز تاسیس مجله سیاست بر این بود که صرفا نتایج تحقیقات و پژوهش‌های محققین داخل موسسه در این نشریه منتشر شود، اما اکنون به جایگاهی رسیده که تعداد مراجعین، مخاطبین و ارسال کنندگان مقاله به آرشیو رازی به بیش از ۲۷ کشور رسیده است.

وی با اشاره به اینکه در طی ۸۴ سال گذشته شاید گاهی شاهد افت سرعت مجله بودیم اما روال آن همیشه رو به رشد بوده است، گفت: آرشیو رازی تاکنون به صورت فصلنامه چاپ می شد که به زودی شاهد انتشار آن به شکل ۲ ماهنامه خواهیم بود.

سردبیر مجله آرشیو رازی با بیان اینکه این مجله در سامانه SIDعلمی پژوهشی مربوط به کشور ایران نیز تایید شده است، تصریح کرد: در آینده ای نزدیک با رفع اشکالات موجود به زودی این مجله در ISI نیز نمایه خواهد شد