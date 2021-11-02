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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۴۴

رئیس پلیس راهور استان اصفهان:

طرح زوج فرد خودروها در اصفهان از فردا اجرا می‌شود

طرح زوج فرد خودروها در اصفهان از فردا اجرا می‌شود

اصفهان – رئیس پلیس راهور استان اصفهان از اجرای طرح زوج و فرد خودروها در اصفهان از فردا چهارشنبه ۱۲ آبان ماه خبر داد.

سرهنگ محمدرضا محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح زوج و فرد خودروها در اصفهان اظهار داشت: این طرح بنا بر تصمیم اتخاذ شده از فردا ۱۲ آبان اجرایی می‌شود.

وی افزود: طرح زوج و فرد خودروها در ساعات صبح از ۹ الی ۱۳ و در بعد از ظهرها نیز از ساعت ۱۶ تا ۲۱ اجرایی خواهد شد.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با بیان اینکه طرح زوج و فرد خودروها در اصفهان در هسته مرکزی شهر اجرا می‌شود، تصریح کرد: اعمال قانون خودروهای متخلف توسط دوربین انجام می‌شود.

وی گفت: جریمه ورود به محدوده طرح زوج و فرد خودروها در اصفهان ۱۰۵ هزار تومان جریمه خواهد داشت.

کد مطلب 5342045

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