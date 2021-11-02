سرهنگ محمدرضا محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح زوج و فرد خودروها در اصفهان اظهار داشت: این طرح بنا بر تصمیم اتخاذ شده از فردا ۱۲ آبان اجرایی می‌شود.

وی افزود: طرح زوج و فرد خودروها در ساعات صبح از ۹ الی ۱۳ و در بعد از ظهرها نیز از ساعت ۱۶ تا ۲۱ اجرایی خواهد شد.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با بیان اینکه طرح زوج و فرد خودروها در اصفهان در هسته مرکزی شهر اجرا می‌شود، تصریح کرد: اعمال قانون خودروهای متخلف توسط دوربین انجام می‌شود.

وی گفت: جریمه ورود به محدوده طرح زوج و فرد خودروها در اصفهان ۱۰۵ هزار تومان جریمه خواهد داشت.