ایران اسلامی پرچمدار مبارزه با استکبار در قرن اخیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان امیری پیش ازظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به فرا رسیدن سالروز ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار، گفت؛ امام خمینی (ره) و رهبری معظم انقلاب (مدظله العالی) و انقلاب اسلامی امروز پرچم دار مبارزه با استکبار در قرن اخیر است و استکبار ستیزی یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های ایجاد تمدن نوین اسلامی است.

وی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها و اندیشه‌های ناب امام خمینی (ره) در شکل گیری انقلاب اسلامی حفظ روحیه استکبار ستیزی و مقاومت در برابر مستکبرین عالم بود و امروز رهبری معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی الامام خامنه ای (مدظله العالی) و ملت بزرگ ایران با همان گفتمان مقاومت در برابر استکبار جهانی ایستاده‌اند.

وی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهیدان، به ویژه شهدای دانشجو و دانش آموز و با اشاره به فرا رسیدن ۱۳ آبان سالروز ملی مبارزه با استکبار جهانی، افزود: تمام حوادث قبل و بعد از انقلاب اسلامی برای ملت بزرگ ایران اسلامی درس آموز است و باید جهت گیری ها و موضع گیری ملت بزرگ ایران و مسئولان کشور بر اساس اندیشه‌ها و رهنمودهای امام راحل و رهبری معظم انقلاب (حفظه الله) باشد.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت حفظ روحیه استکبار ستیزی و جهت گیری های انقلاب، تصریح کرد: مبارزه و مقابله با جریان‌های استکباری و مستکبرین عالم در ذات ملت بزرگ ایران و انقلاب اسلامی است و قطعاً این جهت گیری ها و این روحیه مبارزه و مقاومت در ملت بصیر و قهرمان ایران اسلامی ادامه خواهد داشت.

حجت الاسلام شکریان امیری در ادامه سخنان خود با اشاره به ماهیت انقلاب اسلامی و سوابق ایران اسلامی در مواجه با مستکبران عالم، خاطر نشان کرد: مسئله استکبار یکی از مسائل مورد تاکید قرآن کریم است و تمام موضع گیری های نظام مقدس جمهوری اسلامی در مواجهه با مستکبرین عالم، ریشه قرانی دارد و این باور و اعتقاد دینی و قرآنی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به خوی استکباری دولت تروریستی ایالات متحده آمریکا و هم پیمانانش در جهان و منطقه، تاکید کرد: امروز شکست‌های مفتضحانه نظام سلطه و دولت تروریست پرور ایالات متحده آمریکا در منطقه و جهان با تدبیر رهبری معظم انقلاب (حفظه الله) و مجاهدت‌های سرداران پرافتخار و شهیدی چون سپهبد قاسم سلیمانی و هم رزمانش و هوشیاری و وحدت ملت‌های مقاوم و مسلمان منطقه رخ داده است و قطعاً این مبارزه تا نابودی کامل مستکبران عالم ادامه خواهد داشت.