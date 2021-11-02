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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۲۹

محسن رضایی:

دولت استفاده از ظرفیت نخبگان را برای اداره کشور ضروری می‌داند

دولت استفاده از ظرفیت نخبگان را برای اداره کشور ضروری می‌داند

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با تاکید بر لزوم ایجاد نظام اجماع نخبگانی در روند اداره اقتصادی کشور، گفت: دولت مصمم است قبل از تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی با اساتید و نخبگان اقتصاد، همفکری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور دوشنبه شب در نشست مشترک معاونت اقتصادی ریاست جمهوری و وزارت اقتصادی ودارایی با صاحب نظران اقتصادی به تاکید رئیس جمهور بر تقویت ارتباط دولت با نخبگان در حوزه‌های مختلف بویژه اساتید اقتصاد اشاره کرد و گفت: دولت استفاده از ظرفیت نخبگان و اساتید برجسته حوزه و دانشگاه را برای اداره کشور ضروری می‌داند و در زمینه موضوعات اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی محوریت برگزاری جلسات و نشست های مختلف با صاحب‌نظران حوزه اقتصاد را بر عهده دارد.

وی با تشریح مراحل توسعه یافتگی در غرب و شرق بر پایه دو مدل دانش و فناوری، افزود: در ایران اسلامی بهترین الگو را ایجاد سیستم اجماع نخبگانی می دانم که فراتر از افراد، جناح بندی‌ها و جریانات سیاسی، روند ارتباط دولت با دانشگاه و فناوری را در راستای پیشرفت اقتصادی کشور برقرار کند.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور تصریح کرد: معتقدم با توجه به تجربیات گذشته، وجود نظام و سیستم اجماع نخبگانی در کشور می تواند در تسریع و شتاب بخشیدن به روند توسعه اقتصادی کشور موثر باشد.

در این جلسه که ۳ ساعت به طول انجامید، ۱۵ نفر از اساتید و صاحبنظران اقتصادی دیدگاه ها و نظرات خود را در خصوص موضوعات مهم اقتصادی کشور بیان کردند.

کد مطلب 5342097
طیبه بیات

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