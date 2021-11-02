به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور دوشنبه شب در نشست مشترک معاونت اقتصادی ریاست جمهوری و وزارت اقتصادی ودارایی با صاحب نظران اقتصادی به تاکید رئیس جمهور بر تقویت ارتباط دولت با نخبگان در حوزه‌های مختلف بویژه اساتید اقتصاد اشاره کرد و گفت: دولت استفاده از ظرفیت نخبگان و اساتید برجسته حوزه و دانشگاه را برای اداره کشور ضروری می‌داند و در زمینه موضوعات اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی محوریت برگزاری جلسات و نشست های مختلف با صاحب‌نظران حوزه اقتصاد را بر عهده دارد.

وی با تشریح مراحل توسعه یافتگی در غرب و شرق بر پایه دو مدل دانش و فناوری، افزود: در ایران اسلامی بهترین الگو را ایجاد سیستم اجماع نخبگانی می دانم که فراتر از افراد، جناح بندی‌ها و جریانات سیاسی، روند ارتباط دولت با دانشگاه و فناوری را در راستای پیشرفت اقتصادی کشور برقرار کند.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور تصریح کرد: معتقدم با توجه به تجربیات گذشته، وجود نظام و سیستم اجماع نخبگانی در کشور می تواند در تسریع و شتاب بخشیدن به روند توسعه اقتصادی کشور موثر باشد.

در این جلسه که ۳ ساعت به طول انجامید، ۱۵ نفر از اساتید و صاحبنظران اقتصادی دیدگاه ها و نظرات خود را در خصوص موضوعات مهم اقتصادی کشور بیان کردند.