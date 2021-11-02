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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۰۱

با تصمیم شورای شهر تهران؛

اختیارات کمیسیون‌های داخلی مناطق شهرداری تهران اصلاح می شود

اختیارات کمیسیون‌های داخلی مناطق شهرداری تهران اصلاح می شود

یک فوریت لایحه اصلاح اختیارات کمیسیون‌های داخلی مناطق شهرداری تهران با رأی اکثر اعضای شورای شهر به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، لایحه یک فوریت اصلاح اختیارات کمیسیون‌های داخلی مناطق شهرداری تهران امروز در صحن شورای شهر مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت.

مهدی چمران درباره این موضوع گفت: شهردار تهران در نامه‌ای خواستار این اصلاحیه شد و از آنجای که این یک فوریت است آن را در دستور کار قرار می‌دهیم.

وی افزود: یکی از مشکلات مردم که در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ پرونده ایجاد کرده است مربوط به این اصلاحیه است، بنابراین بهتر است این اصلاحیه را انجام دهیم تا مشکلاتی که در این زمینه است را در طرح تفصیلی اصلاح کنیم.

حبیب کاشانی در ادامه بیان داشت: چرا معاون شهردار برای دفاع از این لایحه در صحن شورا حضور نیافته است در حالی که این موضوع بسیار حائز اهمیت بوده چراکه شهروندان در برخی محلات به شدت با این موضوع درگیر هستند.

این عضو شورای شهر تهران گفت: در برخی محلات اگر فردی جان خود را از دست بدهد نه تابوت و نه برانکار از کوچه رد نمی‌شود لذا بررسی این لایحه برای رفع مشکلات حائز اهمیت است.

سرانجام یک فوریت لایحه اصلاح اختیارات کمیسیون‌های داخلی مناطق شهرداری تهران با رأی اکثر اعضای شورای شهر به تصویب رسید.

کد مطلب 5342167

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