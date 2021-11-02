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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۴:۳۹

رئیس پلیس فتا استان فارس:

عاملان کلاهبرداری با روش اسکیمر در کازرون دستگیر شدند

عاملان کلاهبرداری با روش اسکیمر در کازرون دستگیر شدند

شیراز – رئیس پلیس فتا استان فارس گفت: با تلاش ماموران پلیس فتا استان عاملان کلاهبرداری با روش اسکیمر با بیش از یک میلیارد ریال کلاهبرداری در شهرستان کازرون دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حشمت سلیمانی، گفت: در پی مراجعه خانمی جوان به پلیس فتا شهرستان کازرون، مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی وی به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال، موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس فتا با انجام تحقیقات گسترده پلیسی یکی از متهمان را شناسایی و با زیر نظر قرار دادن وی مشخص شد که نامبرده به همراه یک نفر از همدستانش در مغازه پوشاک فروشی از کارت‌های بانکی خریداران کپی و از حساب آنها برداشت‌های غیر مجاز انجام می‌دهند.

سرهنگ سلیمانی بیان داشت: با هماهنگی مقام قضائی، متهمین دستگیر و تجهیزات رایانه‌ای و مخابراتی آنها و همچنین ادوات جرم شامل یک لپ تاپ و یک دستگاه اسکیمر و تعداد ۱۴ کارت خام بانکی از آنها کشف شد.

رئیس پلیس فتا استان با اشاره به اینکه در این خصوص متهمین از ۴ نفر مبلغ یک میلیارد ریال کلاهبرداری کردند، به شهروندان توصیه کرد: با توجه به افزایش سرقت به صورت اسکیمینگ، شهروندان انجام عملیات بانکی و وارد کردن رمز کارت حساب بانکی را شخصاً انجام دهند چرا که حتی در صورت نصب اسکیمر بر روی دستگاه کارت‌خوان، بدون اطلاع از رمز عبور، امکان برداشت از حساب شهروندان امکان‌پذیر نخواهد بود.

کد مطلب 5342191

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    نظرات

    • عماد IR ۱۷:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خب دولت برای صنوف این کار رو اجبار کنه..تا تعداد پرونده های قضایی کم بشه. وگرنه همه جا دارن رمز میپرسن متاسفانه....

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