رمزارز بازی مرکب ۹۹.۹۹ درصد سقوط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی انگلیسی، رمز ارز بازی مرکب که با الهام از سریال پر طرفدار نتفلیکس معرفی شده بود پس از جهش چند هزار درصدی در هفته گذشته، ۹۹.۹۹ درصد سقوط کرد.

در پی این اتفاق که به نظر می‌رسد به دنبال یک کلاهبرداری بزرگ رخ داده است ارزش رمزارز اسکویید که هفته گذشته تا ۲٫۸۵۶ دلار بالا رفته بود، به یک سنت کاهش یافت.

طبق داده‌های وب‌سایت تکنولوژی گیزمودو، توسعه‌دهندگان رمزارز اسکویید ۳.۳۸ میلیون دلار از این کلاهبرداری به جیب زده‌اند.

طبق وب‌سایت اسکویید گیم افراد بابت خرید این توکن‌ها پول پرداخت می‌کردند تا از آنها برای ورود به مراحل بازی استفاده کنند. آنها می‌توانستند در صورت برنده شدن در بازی توکن‌های بیشتری به دست آورند. این توکن‌ها که اسکویید نام داشتند قرار بود قابل فروش و قابل تبدیل به رمزارزهای دیگر باشند.

بسیاری از کاربرانی که رمزارز اسکویید را خریداری کرده بودند از همان ابتدا از اینکه نمی‌توانستند آن را بفروشند شکایت داشتند.

منتقدان می‌گوید اینکه این رمزارز قابل فروش نبوده است نشانه محکمی دال بر کلاهبرداری بودن آن می‌باشد و مردم باید به این نشانه‌های واضح توجه می‌کردند.

همچنین خبرها حاکی از آن است که وب‌سایت ارائه دهنده این توکن‌ها که پر از غلط‌های املایی و ساختاری بوده است کاملاً تعطیل شده و حساب‌های توسعه‌دهندگان آن بسته شده‌اند.