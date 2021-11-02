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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۴۸

در چراغ مطالعه این هفته صورت می‌گیرد؛

نقد و بررسی کتاب «ناخدایی دیجیتال» و چگونگی خواندن رمان انگلیسی

نقد و بررسی کتاب «ناخدایی دیجیتال» و چگونگی خواندن رمان انگلیسی

در هفته هفتم چراغ مطالعه کتاب «ناخدایی دیجیتال» با حضور یکی از نویسندگان این اثر، نقد می‌شود و سپس احسان عباسلو درباره چطور خواندن رمان انگلیسی صحبت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین شب از هفته هفتم برنامه چراغ مطالعه که سه شنبه ۱۱ آبان ماه پخش می‌شود، پس از مرور اخبار حوزه کتاب، احسان عباسلو در بخش چی را چطور بخوانیم درباره چطور خواندن رمان انگلیسی صحبت می‌کند. در بخش زبان فارسی هم سید علی میرفتاح درباره موضوع فارسی و قصه گویی سخن می‌گوید.

میهمان بخش تجربه خواندن هم ، جعفر ثابتی است که درباره تجربه خواندن کتاب پیرمرد صدساله ای که از پنجره فرار کرد نوشته یوناس یوناسن سخن می‌گوید.

اما در دومین شب از هفته هفتم چراغ مطالعه که چهارشنبه ۱۲ آبان ماه پخش می‌شود، کتاب «ناخدایی دیجیتال» نوشته شادی ایران‌دوست ، فراز نبیی ، مهدی شامی زنجانی مورد نقد وبررسی قرار می ‌گیرد. میهمان این بخش از برنامه شامی زنجانی یکی از نویسندگان این اثر است.

در بخش تفکر انتقادی هم محمد ملاعباسی طبق روال هرهفته یکی از مهارت های کتابخوانی را مطرح می‌کند.او این هفته درباره کتاب های خودیاری و اینکه چگونه مسائل را بیش از حد ساده سازی می‌کنند سخن می‌گوید.

فصل جدید چراغ مطالعه با تهیه کنندگی مرتضی روحانی و محدثه پیرهادی سه شنبه وچهارشنبه ها ساعت ۲۱ از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.

کد مطلب 5342244

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