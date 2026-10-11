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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹

ارتقای سطح دانش فنی و حمایت از نوآوری در واحدهای تولیدی بوشهر

ارتقای سطح دانش فنی و حمایت از نوآوری در واحدهای تولیدی بوشهر

بوشهر-  ​​​​​​​رئیس اداره آموزش و پژوهش و فناوری اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از صدور ۲۳ مجوز تخصصی درحوزه آموزش، پژوهش و فناوری طی ۶ ماهه اول سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد رضا صادقی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد این واحد در نیمه نخست سال اظهار کرد: در این بازه زمانی، مجموعاً ۲۳ مجوز تخصصی صادر شده که نشان‌دهنده تعامل سازنده این واحد با فعالان صنعتی و معدنی استان است.

وی با تفکیک آماری مجوزهای صادر شده بین کرد: این مجوزها به صورت ۲ فقره پروانه تحقیق و توسعه، ۸ فقره جواز فنی و ‌مهندسی، سه ۳ فقره پروانه فنی و ‌مهندسی و ۱۰ فقره مجوز خدمات کسب ‌وکاربوده است.

وی افزود: علاوه بر صدور مجوزهای جدید، نظارت بر مجوزهای صادره و تمدید مجوزهای تخصصی نیز در اولویت برنامه‌ها قرار داشته است.

صادقی با اشاره به ماهیت تخصصی این اقدامات تأکید کرد: بخشی از این فعالیت‌ها به ‌طور مستقیم در حوزه کمک به نوآوری و فناوری بوده است.

وی افزود: این آمار گویای تمرکز ویژه این واحد بر ارتقای سطح دانش فنی و حمایت حداکثری از نوآوری در واحدهای تولیدی است؛ همچنین با تسهیل صدور پروانه‌های فنی و ‌مهندسی و خدمات کسب وکار، گامی مؤثر در جهت رفع موانع پیش روی فعالان صنعتی و معدنی استان برداشته می شود.

کد مطلب 6974169

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