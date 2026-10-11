سرهنگ احمد سپهوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق و تأمین امنیت محورهای مواصلاتی، مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهرستان بویین‌میاندشت هنگام کنترل خودروهای عبوری، به یکی از مسافران یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شدند.

وی افزود: مأموران با هوشیاری و بهره‌گیری از شگردهای پلیسی، این مسافر را تحت بازرسی قرار دادند که در نتیجه، ۴ قبضه کلت کمری، ۸ تیغه خشاب و حدود ۹۰ تیر جنگی از وی کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بویین‌میاندشت با اشاره به دستگیری متهم در این عملیات تصریح کرد: متهم پس از دستگیری و تشکیل پرونده اولیه، برای بررسی ابعاد گسترده‌تر این موضوع و تکمیل تحقیقات جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

سرهنگ سپهوند با تأکید بر اینکه کنترل هوشمندانه محورهای مواصلاتی و ایستگاه‌های بازرسی از اولویت‌های پلیس برای مقابله با حمل غیرمجاز سلاح و پیشگیری از وقوع جرایم خشن است، خاطرنشان کرد: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و نیروهای انتظامی با هرگونه اقدام غیرقانونی که آرامش جامعه را به مخاطره بیندازد، با قاطعیت و برابر قانون برخورد خواهند کرد.