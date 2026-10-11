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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹

شمسایی: دلیل تعطیلی جلسات حضوری صحن، حفظ نصاب مجلس است

شمسایی: دلیل تعطیلی جلسات حضوری صحن، حفظ نصاب مجلس است

رئیس مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس، ضمن رد ادعای یکی از نمایندگان درباره تعطیلی صحن برای حفظ جان قالیباف، نوشت: علت تعطیلی جلسات حضوری صحن، از نصاب نیفتادن پارلمان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان شمسایی، رئیس مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به ادعای یکی از نمایندگان مبنی بر تعطیلی صحن به دلیل حفظ جان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نوشت: آنچه باعث تعطیلی جلسات حضوری صحن شده، حفظ جان رئیس مجلس نیست، بلکه از نصاب نیفتادن پارلمان است.

وی در ادامه این مطلب آورده است: مجلس اگر از ۱۹۲ نماینده کمتر داشته باشد، دیگر امکان برگزاری ندارد. لذا نباید یکجا همه جمع باشند. ولی با شهادت یا مرگ یک نماینده حالا در هر سطحی، دیگر نمایندگان می توانند جایگزین جایگاه حقوقی او در مجلس شوند، اما چاره جبران افت نصاب، تنها انتخابات است.

کد مطلب 6974174
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      1 0
      پاسخ
      توجیه نشدیم دلیل قانع کننده بیارید لطفا..

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